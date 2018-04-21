Журналист признался: Трамп соврал ему, чтобы попасть в список Forbes

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Экс-журналист Forbes Джонатан Гринберг заявил, что президент США Дональд Трамп в 1984 году позвонил ему под чужим именем и соврал о своем состоянии, чтобы попасть в список богатейших людей. В итоге Трамп оказался в списке Forbes с состоянием в 100 миллионов долларов вместо реальных 5 миллионов, пишет журналист.

В колонке в Washington Post Гринберг пишет, что в 1984 году ему позвонил человек, который назвался представителем Trump Organization Джоном Бэрроном и предоставил информацию о состоянии Фреда Трампа и его сына Дональда — нынешнего президента. Звонивший сообщил, что Трампы консолидировали свой бизнес, так что Дональд владеет около "90% семейной компании".

Гринберг пишет, что некоторое время назад снова изучил сделанные тогда записи разговоров и обнаружил, что говорил с самим Дональдом Трампом. "Я был поражен, как я не разглядел этого: хотя Трамп понизил голос и добавил немного более жесткий нью-йоркский акцент, это явно был он", — пишет журналист.

Он добавил, что в 80-х отказался верить в казавшиеся ему наиболее невероятными заявления Бэррона и включил Трампа в рейтинг, отметив его состояние в 100 миллионов долларов. Однако позднее выяснилось, что состояние Трампа на тот момент составляло всего 5 миллионов долларов, что составляло "ничтожную сумму по меркам его сверстников".

Как пишет издание, Белый дом отказался комментировать информацию изданию.

Журнал Forbes оценивает нынешнее состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов. Истинная сумма неизвестна, поскольку налоговые декларации Трампа опубликованы не были и поскольку в его приоритетной сфере бизнеса, недвижимости, оценка активов затруднена. Большинство экспертов сомневаются, что состояние президента США достигает 10 миллиардов долларов, о которых заявляет сам Трамп.