Трамп назвал условия отмены встречи с Ким Чен Ыном

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном не будет, если американской стороне не будет казаться, что она будет успешной, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Мы хотим успешной встречи, если нам не будет казаться, что она будет успешной, ее не будет", — сказал Трамп на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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Ранее Трамп сообщал, что планирует в ближайшие недели или в начале июня провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Во вторник президент США сообщил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

Между тем на днях стало известно, что экс-глава ЦРУ и кандидат на пост государственного секретаря Майк Помпео лично встречался с главой КНДР.