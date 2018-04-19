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    Трамп назвал условия отмены встречи с Ким Чен Ыном

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    В настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. По словам главы Белого дома, встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вовсе.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном не будет, если американской стороне не будет казаться, что она будет успешной, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
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    "Мы хотим успешной встречи, если нам не будет казаться, что она будет успешной, ее не будет", — сказал Трамп на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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    Ранее Трамп сообщал, что планирует в ближайшие недели или в начале июня провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    В настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Во вторник президент США сообщил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

    Между тем на днях стало известно, что экс-глава ЦРУ и кандидат на пост государственного секретаря Майк Помпео лично встречался с главой КНДР. 

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