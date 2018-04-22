У Трампа считают отказ КНДР от ядерных испытаний "ловушкой" - СМИ

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Советники президента США Дональда Трампа скептически относятся к отказу КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний и считают обещания Пхеньяна "ловушкой", сообщает газета Washington Post.

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По данным издания, советники президента опасаются, что лидер КНДР решил дать "относительно скромные обещания", которые он сможет быстро забрать обратно. По их мнению, Ким Чен Ын хочет "создать иллюзию" того, что он "благоразумен" и готов идти на компромисс. Благодаря этому США в дальнейшем будет труднее отказаться от требований КНДР, полагают советники Трампа.

Некоторые из них также рассматривают заявление Ким Чен Ына как попытку заставить США и их союзников смягчить экономические санкции в отношении Пхеньяна.

В субботу КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Белый дом сообщал, что саммит двух лидеров состоится в мае или в начале июня.