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    Трамп прокомментировал встречу Помпео и Ким Чен Ына

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    Президент США Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ Майк Помпео покинул Северную Корею, где провел "отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо".
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео, встречавшийся с Ким Чен Ыном, "поладил" с северокорейским лидером.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
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    "Он только что покинул Северную Корею. Провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо, замечательно… Такой он человек — очень умный, но ладит с людьми", — сказал Трамп журналистам в кулуарах своей встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    Ранее Трамп подтвердил, что Помпео ездил в КНДР, чтобы подготовить саммит двух лидеров.

    Межкорейский саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином намечен на 27 апреля, после чего в мае предполагается провести встречу Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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