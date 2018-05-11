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    Кризис - не помеха. В Украине миллионеров становится больше

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    В Украине выросло число миллионеров. В лидерах по количеству богачей оказался Киев, где зарегистрирован и самый старший, 99-летний богач. А самому младшему миллионеру - семь лет. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    В Украине снова выросло число миллионеров. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Всего по Украине доходы более чем 1 млн грн за 2017 задекларировали 4063 налогоплательщика. Самый молодой миллионер Украины в возрасте 7 лет проживает в Черкассах. Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан по итогам декларационной кампании за 2017 год.

    Самый старый из миллионеров уже достиг возраста в 99 лет.

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    "По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд грн. Наибольшее количество миллионеров — 2270 плательщиков составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет — 1605 миллионеров, до 30 лет — 188. В то же время самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (г. Черкассы), а самому старшему — 99 лет (г. Киев)", — приводятся слова Продана на сайте ГФС Украины.

    По его информации, украинские миллионеры больше всего доходов получают в виде процентов по депозитам и дивидендов (9,8 млрд грн), иностранных доходов (6,2 млрд грн), доходов от продажи движимого и недвижимого имущества (3,6 млрд грн). Наследство и подарки принесли украинским миллионерам 2,5 млрд грн.

    "Почти 44% от общего количества миллионеров состоящих на налоговом учете в Киеве — 1816 человек. Среди лидеров также Харьковская — 299, Днепропетровская — 269, Киевская — 275 и Одесская — 207 области", — сообщил Продан.

    По его словам, среднестатистический годовой доход одного гражданина — миллионера по Украине составляет 8,2 млн гривен. В то же время одного плательщика — жителя Волынской области — 18,4 грн, Донецкой — 12,2 млн грн, Сумской — 11,4 млн грн, города Киева — 10,1 млн грн, Херсонской — 9,9 млн грн и Киевской областей — 8,6 млн гривен.

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