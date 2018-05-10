В миллионеры с детсада. В нищей Украине появился 7-летний богач

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Семилетний миллионер

Наряду с падением уровня жизни и ростом тарифов в Украине число миллионеров продолжает расти. Согласно данным Государственной фискальной службы по итогам кампании декларирования доходов за 2017 год, за минувший год по сравнению с предыдущим годом количество гривневых миллионеров в стране выросло на 559 человек или на 16%. Также нашелся и один миллиардер.

Всего в 2017 году доход в размере от одного миллиона гривен задекларировали 4063 гражданина Украины. Как уточнил и. о. председателя ГФС Мирослав Продан, наибольшее число миллионеров зафиксировано в возрастной группе от 45 лет и выше — 2270 человек. В возрастной категории от 30 до 45 лет оказалось 1605 миллионеров, и еще 188 богачей оказались моложе 30 лет.

Примечательно, что самым молодым налогоплательщиком, который задекларировал миллионы, стал семилетний ребенок из Черкасс. При этом в сообщении фискалов не уточняется, ни откуда у ребенка такие средства, ни кто у малолетнего богача родители. Самому же старшему миллионеру в Украине — 99 лет и он из Киева.

"Почти 44% от общего числа миллионеров состоят на налоговом учете в г. Киев — 1816 человек. Среди лидеров также Харьковская — 299, Днепропетровская — 269, Киевская — 275 и Одесская — 207 области", — раскрыл статистику Продан.

Согласно озвученным данным, миллионеры больше всего доходов получают от процентов по депозитам и дивидендов (9,8 млрд гривен), иностранных доходов (6,2 млрд гривен), доходов от продажи движимого и недвижимого имущества (3,6 млрд гривен).

По его словам, среднестатистический годовой доход украинского миллионера составляет 8,2 млн гривен.

Политический бомонд и чиновники

Наряду с этим, безбедно живется в стране не только 7-летним миллионерам из Черкасс, но и топ-чиновникам, госслужащим, министрам, а также и борцам с коррупцией.

Так, президент Петр Порошенко за 2017 год задекларировал доход в размере 16,3 млн гривен. 336 тысяч из этой суммы составляет его президентская зарплата. Все остальные — деньги это проценты, полученные по депозитам. Сумма средств, которую президент хранит на банковских счетах, уменьшилась за год на 430 тысяч долларов.

РИА Новости Украина Украина, наши дни. Кризис кризисом, а миллионеров все больше. Инфографика

Премьер-министр Владимир Гройсман заработал больше Порошенко — 17,1 млн гривен. Зарплата составила 435 тысяч 647 грн, доходы от предоставления недвижимого имущества в аренду — 5 миллионов 150 тысяч грн, от отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) — 8 миллионов 797 тысяч 630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах — 2 миллиона 719 тысяч 44 грн.

Порошенко и Гройсмана переплюнул главный "радикал" Олег Ляшко. Прибыль Ляшко составила 20,6 млн грн. Доход Ляшко составил выигрыш в лотерею около 20,6 тыс долл, банковские проценты, около 10 тыс долл — зарплата, около 10 тыс долл — обеспечение депутатской деятельности, около 68 тыс долл — проценты от вкладов в "Ощадбанке" и банке "Аркада", около 72 тыс долл — доход от предоставления имущества в аренду и около 600 тыс долл — доход от отчуждения недвижимости.

У генерального прокурора Юрия Луценко денег больше у жены, а у него нет даже собственной квартиры. Общая сумма заработанных денег на семью Луценко достигает пяти миллионов гривен. Зарплата Луценко в ГПУ составила 1,3 млн гривен, а также два подарка от сына — в 119,3 тыс грн и в 170 тыс грн. Основное имущество и сбережения задекларированы на Ирину Луценко. Из ценностей у четы Луценко – коллекция картин, коллекция книг, шкаф, часы, сумки, но почти все без указания стоимости.

Шокировали в этом году украинцев и декларации активистов-антикоррупционеров, хотя цифры в них, конечно, несопоставимы с доходами политиков. В частности, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получил зарплату за 2017 год в размере 842 633 гривны. Члены правления организации Татьяна Пеклун и Дарья Каленюк получили зарплату 647 тыс гривен и 639 тыс гривен соответственно.

Рядовые украинцы

А вот обычные украинцы после громких реформ миллионами на своих счетах или растущими в геометрической прогрессии зарплатами похвастаться не могут. Хотя в Госстате и говорят о повышении средней номинальной заработной платы штатного работника (до 8382 грн против минималки в 3200 гривен), по мнению экспертов, зарплата на самом деле не растет, а просто догоняет инфляцию.

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Госстат также сообщал, что в среднем по Украине зарплата в пересчете стоимость работы за 1 час составляет 53 гривны. В Киеве этот показатель гораздо выше — 81 гривна. Хуже всего обстоят дела с доходами в Черниговской области — 42 грн/час. Для сравнения в Дании минимальная зарплата установлена на уровне 14,5 евро в час, во Франции — 9,4 евро. В целом в странах ЕС почасовые зарплаты колеблются в промежутке 5-19 евро.

Покупательная способность украинцев тоже оставляет желать лучшего — за год она упала на 17%. По сравнению с мартом 2017 года украинец мог купить на минималку на 289 кг меньше свеклы и на 9 кг меньше свинины, зато аж на 72 кг больше гречки. При этом, как писало РИА Новости Украина, в стране продолжают дорожать все мясные продукты. Лишь с начала года цены выросли на треть, поэтому многие стали отказываться от мяса. Продавцы жалуются: из-за подорожания продажи упали в три раза. Как отмечали эксперты, цены на мясо в Украине повышаются быстрее, чем растет средняя зарплата.

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В целом же украинцы — одни из самых нищих в мире. Согласно индексу нищеты, рассчитываемому агентством Bloomberg, страна признана одной из самых бедных стран мира. По сравнению с 2017 годом Украина в 2018-м несколько улучшила позиции в данном рейтинге, переместившись с 5-го на 7-е место в топ-10 самых бедных стран на планете.

По данным материалов открытых источников интернет