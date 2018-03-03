Быть как папа. Тенденция: дети чиновников становятся преступниками

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Дети — это отражение родителей. И сегодня, глядя на некоторых детей украинской политической элиты понимаешь, что если их отпрыски и пойдет по наклонной, то ни с кем церемониться не будут. Дети-мажоры украинских чиновников проходят фигурантами по тяжким статьям — разбое. На днях в интернет попал документ о расследовании вооруженного нападения на курьера одного из интернет-магазина и попытки завладеть iPhone 8+ стоимостью 33500 гривен тремя киевскими студентами. Что интересно, двое из разбойников курсанты академии службы безопасности Украины, самый младший, 17-летний Михаил Ковтунец оказался сыном замминистра образования и науки Владимира Ковтунца.

Это вам не мелочь по карманам тырить

Само ограбление произошло месяц назад, в конце января. Как оказалось, молодые люди подошли к планированию ограбления профессионально. Приобрели сим-карту, чтобы их не смогли вычислить. Место выбрали практически безлюдно, но удобное для того, чтобы можно было легко сбежать. Договорились, кто что берет с собой на дело, один из студентов вооружился газовым баллоном, а Михаил Ковтунец — пистолетом.

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Курьера выманили в темное время суток, около восьми вечера подкараулили его на улице. Под угрозой пистолета потребовали отдать телефон, но курьер лишь крепче прижал сумку с дорогой вещью к себе. Попытка вырвать из рук товар, не увенчалась успехом, не помог газ и даже удар рукояткой пистолета по голове курьера. Когда неудавшиеся грабители поняли, что операция провалилась, бросились в рассыпную, а курьер в полицию.

Из материалов уголовного производства следует, что потерпевший опознал в 17-летнем курсанте Михаиле Ковтунце одного из нападавших с пистолетом. Но в полиции говорят, что двум лицам объявлено о подозрении, и, как следует из выступления спикера Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, не Михаилу Ковтунцу, а его подельникам. Ковтунец был вне подозрения.

"Если в процессе следствия будет доказана вина третьего фигуранта, то с ним будут проведены необходимые следственные действия", – добавил он.

И наверное, его бы отмазали, если бы это дело не стало достоянием общественности. Сейчас полиция думает, как выйти из неудобной ситуации.

Впрочем, до сих пор не может начаться процесс, где в качестве обвиняемого в разбое проходит 14-летний отпрыск народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова. В ноябре прошлого года Богдан Попов с другом пришли грабить кассу в продуктовый магазин "Праздничный" на Оболони. Судебный процесс все время откладывают.

Что выросло, то выросло

"Хочешь узнать о родителях — посмотри на их ребенка" — гласит народная мудрость. Потому что повзрослев, отпрыск естественно воспроизводит поведение и стиль жизни родителей. Происходит социальное подражание стилю действий, поведению и общению. Поэтому психологи и утверждают: дети все равно будут похожи на вас.

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"Каждый случай — индивидуален. У каждого индивида есть своя мотивационная платформа совершения им криминальных деяний. Кто-то с "жиру" бесится, кто ради адреналина, подражания кому-то, кто-то от голода. Каждый случай индивидуален. Общих тенденций нет и быть не может. В основном, это издержки воспитания и ничего удивительного в этом нет. Какой бы успешный родитель не был, он может заниматься воспитанием детей, может не заниматься. Ну и каждый отец будет стараться избавить своего ребенка от ответственности, особенно уголовной. Мы живем в эпоху капитализма и не мораль правит бал, а деньги. Если есть деньги, они выкупают своих детей из неприятности и в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Закон не один для всех. Закон можно по разному трактовать и по разному применять. Если ребенок из бедной семьи что-то совершит, он будет отвечать по закону", — подчеркивает в комментарии РИА Новости Украина заведующий отделом психологических расследований Киевского НИИ судебных экспертиз Юрий Ирхин.

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Каждое новой поколение отличается от предыдущего. Идеологические постулаты, которые прививались раньше, сегодня не прививают. Сегодня у нас отсутствует общая идеология, отсутствуют общегосударственные ценности их никто не формирует, их никто не пропагандирует, ни насаждает. Формирования идеи ценностей осуществляется в семье или в кругу друзей. Все безобразия происходят от скуки, потому что руки не заняты и мозги, подчеркивает психолог.