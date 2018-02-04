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    Киев

    Морали - ноль! В Киеве мужчина подло грабил стариков

    (обновлено: )52215
    Мужчина выбирал очень пожилых людей и грабил их. Правоохранители призвали подать заявление всех, кому задержанный причинил вред. На его счету более 10 преступлений.
    Грабитель из Киева
    Фото со страницы Антона Сидоренко в Facebook

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали мужчину, который грабил пожилых людей. Об этом сообщил патрульный Антон Сидоренко на своей странице в Facebook.

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    "Это Костя (на фото – Ред.) — Деснянские опера на горячем задержали серийного грабителя-разбойника, работавшего в Деснянском и Днепровском районах. На счету около 10+ эпизодов. Он выбирал жертв исключительно слабых — старики 1920-1940 годов", — отметил он.

    Патрульный призвал всех, кто узнал преступника и по каким-то причинам не подавал заявление в полицию, обратиться в Днепровское или Деснянское управление полиции в городе Киеве.

    "Некоторые "создания" думают, что можно грабить людей пожилых лет, при этом отправляя их в реанимацию и оставаться безнаказанным. Ошибаются!" — подчеркнул он.

    В начале января стало известно о случае в Одессе, когда злоумышленник в интернете под видом девушки звал мужчин на свидания и грабил их.

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