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    Киев

    В Киеве мужчина и женщина попытались ограбить общественный туалет

    (обновлено: )10130
    Сообщается, что полиция изъяла у воров сумку с инструментом для демонтажа сантехнического оборудования, которым, вероятно, злоумышленники планировали снять имущество.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Общественный туалет, расположенный в парке "Победа" Днепровского района столицы, попытались ограбить в четверг мужчина и женщина.

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    Сработаал сигнализация, которой оборудованы все туалеты столицы, охранная служба задержала женщину. Мужчина, который был с ней, скрылся.

    После задержания прибыла следственно-оперативная группа Национальной полиции Днепровского района. У грабителей была изъята сумка с инструментом для демонтажа сантехнического оборудования, которым, вероятно, злоумышленники планировали снять имущество. Сейчас женщина находится в отделении полиции, где продолжаются следственные действия, сообщает "Киевводфонд".

    Ранее сообщалось, что трое следователей главного управления национальной полиции (ГУНП) в Одесской области похитили из инкассаторской машины 120 тысяч долларов.

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