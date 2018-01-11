В Киеве мужчина и женщина попытались ограбить общественный туалет

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Общественный туалет, расположенный в парке "Победа" Днепровского района столицы, попытались ограбить в четверг мужчина и женщина.

Сработаал сигнализация, которой оборудованы все туалеты столицы, охранная служба задержала женщину. Мужчина, который был с ней, скрылся.

После задержания прибыла следственно-оперативная группа Национальной полиции Днепровского района. У грабителей была изъята сумка с инструментом для демонтажа сантехнического оборудования, которым, вероятно, злоумышленники планировали снять имущество. Сейчас женщина находится в отделении полиции, где продолжаются следственные действия, сообщает "Киевводфонд".

Ранее сообщалось, что трое следователей главного управления национальной полиции (ГУНП) в Одесской области похитили из инкассаторской машины 120 тысяч долларов.