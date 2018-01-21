Бортник: сэкономив на отоплении вузов, власти ограбили студентов

"Обратите внимание как вузы наши после образовательной реформы были отправлены отдыхать зимой для того, чтобы сэкономить на коммунальных услугах, лучше бы отправили отдыхать и отключили от отопления Верховную раду и Администрацию президента, а оставили студентов, но это еще раз демонстрация приоритетов власти", — заявил Бортник.

Читайте также: Архаизация жизни. Крупнейшие вузы Украины: знания против холода

Напомним, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко перевел всех студентов на дистанционное обучение. Такие меры предприняты в связи с тем, что ВУЗ не в состоянии оплатить отопление учебных корпусов и счета за электроэнергию. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по энергетике Андрей Герус. Особый резонанс и возмущение в прессе вызвало сообщение именно о крупнейшем ВУЗе страны.