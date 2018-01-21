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    Бортник: сэкономив на отоплении вузов, власти ограбили студентов

    (обновлено: )60542
    Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник резко прокомментировал вынужденные каникулы украинских вузов.
    РИА Новости Украина

    "Обратите внимание как вузы наши после образовательной реформы были отправлены отдыхать зимой для того, чтобы сэкономить на коммунальных услугах, лучше бы отправили отдыхать и отключили от отопления Верховную раду и Администрацию президента, а оставили студентов, но это еще раз демонстрация приоритетов власти", — заявил Бортник.

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    Напомним, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко перевел всех студентов на дистанционное обучение. Такие меры предприняты в связи с тем, что ВУЗ не в состоянии оплатить отопление учебных корпусов и счета за электроэнергию. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по энергетике Андрей Герус. Особый резонанс и возмущение в прессе вызвало сообщение именно о крупнейшем ВУЗе страны. 

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