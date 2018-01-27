В Киеве жестоко пытали и ограбили одинокую пенсионерку

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Двое злоумышленников ограбили и зверски избили одинокую пенсионерку, которая проживает в центре Киева.

Чтобы втереться в доверие и попасть в квартиру женщины, один из мужчин представился сотрудником известной почтовой компании.

"В дверь позвонил человек, в руках у него была коробка, представился курьером известной фирмы, попросил паспорт", — вспоминает потерпевшая Евгения Алексеевна.

Пока женжина искала документ, преступник зашел в квартиру и напал на старушку.

"Тогда он меня бросил на пол, коленями сел сверху и начал рвать рот", — рассказала пенсионерка.

dtp.kiev.ua На месте ЧП в Киеве

dtp.kiev.ua На месте ЧП в Киеве

В этот момент в помещение забежал еще один грабитель. 77-летнюю пенсионерку били почти час, угрожая пистолетом. Не выдержав пыток, женщина отдала злоумышленникам более 5000 долларов. После этого мужчины скрылись, оставив пострадавшую истекать кровью в квартире, сообщает dtp.kiev.ua со ссылкой на Патриоты.

Женщина смогла выбраться на улицу и попросить помощи. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей лица и закрытую травму грудной клетки.

Ранее сообщалось, что в центре Харькова неизвестные напали на сотрудника полиции, избили его и ограбили.