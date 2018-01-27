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    Киев

    В Киеве жестоко пытали и ограбили одинокую пенсионерку

    (обновлено: )59705
    Злоумышленники представились сотрудниками известной почтовой компании. Не выдержав пыток, 77-летняя женщина отдала злоумышленникам более 5000 долларов.
    Пострадавшая пенсионерка
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Двое злоумышленников ограбили и зверски избили одинокую пенсионерку, которая проживает в центре Киева. 

    Чтобы втереться в доверие и попасть в квартиру женщины, один из мужчин представился сотрудником известной почтовой компании.

    "В дверь позвонил человек, в руках у него была коробка, представился курьером известной фирмы, попросил паспорт", — вспоминает потерпевшая Евгения Алексеевна.

    Пока женжина искала документ, преступник зашел в квартиру и напал на старушку.

    "Тогда он меня бросил на пол, коленями сел сверху и начал рвать рот", — рассказала пенсионерка.

    dtp.kiev.ua
    На месте ЧП в Киеве
    dtp.kiev.ua
    На месте ЧП в Киеве

    В этот момент в помещение забежал еще один грабитель. 77-летнюю пенсионерку били почти час, угрожая пистолетом. Не выдержав пыток, женщина отдала злоумышленникам более 5000 долларов. После этого мужчины скрылись, оставив пострадавшую  истекать кровью в квартире, сообщает dtp.kiev.ua со ссылкой на Патриоты.

    Женщина смогла выбраться на улицу и попросить помощи. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей лица и закрытую травму грудной клетки.

    Ранее сообщалось, что в центре Харькова неизвестные напали на сотрудника полиции, избили его и ограбили.

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