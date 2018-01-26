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    Культура

    Звезда Disney задержан за вооруженное ограбление

    (обновлено: )99
    Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Хикс совершил "четыре или пять " вооруженных ограблений.
    Адам Хикс
    wikipedia

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Актера Адама Хикса задержали в Калифорнии за вооруженное ограбление.

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    Как сообщает портал о новостях из жизни звезд TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах,  Хикс совершил "четыре или пять " вооруженных ограблений.

    По данным портала, 25-летний актер и его девушка подходили к людям в долине Сан-Фернандо и под угрозой пистолета требовали деньги, мобильные телефоны и другие вещи.

    В среду полицейский спецназ задержал Хикса в доме, где тот останавливался. По данным портала, актера уже дважды в прошлом году задерживали в Лос-Анджелесе за стрельбу и побои.

    Адам Хикс известен благодаря ролям в сериалах Disney "Зик и Лютер" и "Два короля", а также фильме Disney "Лимонадный рот".

    Как сообщалось ранее, Голливудский актер Том Хэнкс был назван лучшим актером всех времен.

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