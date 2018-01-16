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    В центре Киева подростки избили и ограбили прохожего

    (обновлено: )22802
    Несколько раз парни ударили мужчину по голове, от чего он упал и потерял сознание. Придя в себя, мужчина обнаружил, что у него забрали телефон и деньги, и сразу обратился в полицию.
    В центре Киева двое подростков избили и ограбили прохожего
    Фото со страницы Полиции Киева в facebook

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева ночью двое подростков избили и ограбили прохожего. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГУ НП в Киеве.

    "Около 3 часов ночи в дежурную часть Шевченковского управления полиции от заявителя поступило сообщение, что на улице Малая Житомирская на него напали неизвестные и отобрали личные вещи", — говорится в сообщении.

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    По словам потерпевшего, он шел по улице, когда к нему подошли двое нетрезвых незнакомцев. Они несколько раз ударили мужчину по голове, от чего он упал и потерял сознание. Придя в себя, мужчина обнаружил, что у него забрали телефон и деньги, и сразу обратился в полицию.

    Пострадавшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу, а по предоставленному ориентированию правоохранители вскоре задержали двух парней 16 и 17 лет. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

    Подростков задержали. При поверхностном осмотре у одного из правонарушителей обнаружили и изъяли гаджет, который узнал пострадавший.

    Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Несколько дней назад под Киевом банда подростков жестоко избила семейную пару на улице.

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