В Харькове избили и ограбили полицейского - СМИ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В центре Харькова неизвестные напали на сотрудника полиции.

Инцидент произошел около полуночи 20 января на площади Свободы. Трое неизвестных нанесли сержанту серию ударов ногами по лицу и туловищу.

После чего злоумышленники украли у мужчины золотую цепочку с крестиком, мобильный телефон Lenovo S660 и удостоверение. В момент случившегося полицейский находился не на службе.

Информацию о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 186 ("грабеж") УК Украины, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, в пятницу днем, 19 января, центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.