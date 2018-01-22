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    Происшествия

    В Харькове избили и ограбили полицейского - СМИ

    (обновлено: )38440
    Сообщается, что в центре Харькова трое неизвестных нанесли сержанту серию ударов ногами по лицу и туловищу, а после ограбили его.
    Сотрудники патрульной полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В центре Харькова неизвестные напали на сотрудника полиции.

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    Инцидент произошел около полуночи 20 января на площади Свободы. Трое неизвестных нанесли сержанту серию ударов ногами по лицу и туловищу.

    После чего злоумышленники украли у мужчины золотую цепочку с крестиком, мобильный телефон Lenovo S660 и удостоверение. В момент случившегося полицейский находился не на службе.

    Информацию о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 186 ("грабеж") УК Украины, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

    Напомним, в пятницу днем, 19 января, центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых  трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.

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