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    Киев

    В полиции назвали самый криминогенный район Киева

    (обновлено: )40741
    В полиции сообщили, что в течение 2017 года в Деснянском районе столицы было совершено 9564 преступлений, раскрыто - 1783.
    Полиция на месте преступления в Киеве
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Наибольшее количество преступлений в текущем году было совершено в Деснянском районе Киева — там, по состоянию на конец ноября там совершили почти 10 000 правонарушений.

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    Об этом в ответ на запрос УНН сообщает полиция города Киева.

    По состоянию на 30.11.2017 года в Деснянском районе столицы было совершено 9564 преступлений, раскрыто — 1783. Наименее уголовным районом оказался Подольский — 2514 совершенных преступлений, 1176 раскрытых.

    Больше тяжелых совершили в левобережной части Киева. Больше всего убийств зафиксировано в Дарницком районе Киева — 17 случаев; больше изнасилований — в Деснянском и Шевченковском, по 3 случая в каждом; больше случаев нанесения умышленных тяжких телесных повреждений — в Деснянском районе, 27 случаев.

    Больше всего разбойных нападений — в Соломенском районе, 80 случаев; больше ограблений — в Днепровском, 594 случая; всего краж — в Деснянском районе, 5016 случаев; всего краж из квартиры — в Дарницком районе, 734 случая; больше карманных краж — в метрополитене, 569 случаев; больше случаев мошенничества — в Шевченковском районе, 1454 случая; больше хулиганства — в Голосеевском районе, 66 случаев; всего угонов транспортных средств — в Дарницком районе, 243 случая.

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина входит в первую десятку стран по количеству запросов и ответов по базе Интерпола.

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