Сначала Марина Ковалева, которая находилась в Lexus Алены Зайцевой во время ДТП, заявила, что автомобиль ехал на мигающий зеленый со скоростью не более 75 километров в час, однако позже допустила, что она могла быть больше.
Одна из пострадавших сообщила, что не получала денег от семьи Зайцевой, хотя адвокат обвиняемой настаивает, что ей была перечислена сумма в 50 тысяч гривен. Другая пострадавшая заявила, что после ДТП страдала от головокружений на улице.
В Харьковской ОГА пояснили, что стоимость проезда на некоторых маршрутах давно не повышалась, при этом за последнее время произошел очередной скачок цен на топливо и выросла минимальная заработная плата.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Выжившая в кровавом ДТП девушка потеряла сразу двух близких людей в день смертельной аварии. Погиб ее муж, с которым они незадолго до ЧП, вернулись из медового месяца, а также погибла родная сестра девушки.
По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, из-за аварии в Харькове Украине нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет.
Сначала Марина Ковалева, которая находилась в Lexus Алены Зайцевой во время ДТП, заявила, что автомобиль ехал на мигающий зеленый со скоростью не более 75 километров в час, однако позже допустила, что она могла быть больше.
По последним данным Геннадия Зубко, без централизованного теплоснабжения остаются 97 объектов: 81 многоквартирный дом, пять медицинских учреждений, пять детских садов, два внешкольных учреждения и четыре школы.
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
Одна из пострадавших сообщила, что не получала денег от семьи Зайцевой, хотя адвокат обвиняемой настаивает, что ей была перечислена сумма в 50 тысяч гривен. Другая пострадавшая заявила, что после ДТП страдала от головокружений на улице.
По данным Геннадия Зубко, медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек, на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264 развернут мобильный пункт обогрева.
Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
Тридцать пять домов остаются без тепла в Харькове из-за аварии на теплосетях, до вторника восстановительные работы будут завершены. Температура в детсадах, школах и больницах не падала ниже 20 градусов, сообщили в ГСЧС.
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
Прокуратура настаивала на аресте 18-летнего Тиграна Енгибаряна в связи с тем, что он покинул место аварии. Защита водителя Toyota просила суд "не ломать парню жизнь", а сам он признал вину, но просил не арестовывать его.
Тридцать пять домов остаются без тепла в Харькове из-за аварии на теплосетях, до вторника восстановительные работы будут завершены. Температура в детсадах, школах и больницах не падала ниже 20 градусов, сообщили в ГСЧС.
Водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева находится в камере еще с девятью подозреваемыми в тяжких преступлениях (грабежи, незаконный оборот наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений). Все они разного возраста.
В интернете появились фотографии харьковского СИЗО, в котором Елене Зайцевой предстоит провести два месяца. Здания изолятора были построены еще в 1848 году, однако, судя по фото, там сделан косметический ремонт.
Владельцы авто оставили транспортные средства в автосалоне на техническое обслуживание. Как рассказали в пресс-службе полиции региона, к автосалону подъехали трое неизвестных, разложили на машинах пакеты и подожгли их.
В субботу, 15 июля, в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 14.00 неизвестный зашел в помещение кредитного учреждения и, угрожая пистолетом, пытался украсть деньги. Кассир успела нажать "тревожную" кнопку.
Около 300 нацгвардейцев при поддержке авиации артиллерии и минометов Нацгвардии отработали алгоритм применения подразделений специального назначения по разведке и противодействия диверсионным группам противника.
Под Харьковом на военном полигоне прошли соревнования воинских частей Восточного оперативно-территориального объединения на лучший экипаж бронетранспортера, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" во вторник была прекращена. В этот день на взятке задержали чиновника Одесской ОГА Сергея Помазана, а также харьковского врача, требовавшего 100 тысяч гривен за операцию.
Праздничные огни уже зажглись на улицах Харькова. Главная елка города радует жителей и гостей с 19 декабря. По данным Укргидрометцентра, самое высокое новогоднее дерево этой зимы находится именно в Харькове, его высота - 36,7 метра.
14 декабря на центральную площадь Харькова, к областной госадминистрации пришли протестовать студенты. Они выступают против законопроекта 5130, который предусматривает сокращение числа студентов, получающих стипендии.
На футбольном матче Украина-Сербия, проходившем на стадионе "Металлист" в Харькове украинские болельщики жгли флаги гостей. Среди них было много людей с файерами. Об этом на странице в Facebook написал блогер Роман Синицын.
Пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова уточнила, что правонарушитель является военнослужащим. У задержанного были обнаружены автомат АКС-74У, патроны для автомата и оснащенный патронами магазин.
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
Прокуратура настаивала на аресте 18-летнего Тиграна Енгибаряна в связи с тем, что он покинул место аварии. Защита водителя Toyota просила суд "не ломать парню жизнь", а сам он признал вину, но просил не арестовывать его.
В Харькове из захваченного почтового отделения освободили пятерых заложников — трех женщин и двоих детей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook со ссылкой на информацию Службы Безопасности Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром поздравил украинцев с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. Новогодний ролик появился на странице столичного городского главы в Facebook.
Троллейбус сгорел вечером в среду на Салтовском путепроводе в Харькове. Он был "практически пустой - уже шел в депо", пишет в соцсети директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
Поединок, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился уверенной победой "горняков" со счетом 3:1. И хотя первый гол в матче забили гости, "горняки" в течение пяти минут сравняли счет и даже вышли вперед.
Тренер и руководитель команды по футзалу Viva Cup Роман Перадзе отправил в нокаут главного арбитра матча. Инцидент произошел во время встречи украинских любительских клубов по футзалу Viva Cup и PVM в Харькове.
Группа молодых людей устроила своеобразное развлечение днем в четверг. Один из них вышел на балкон квартиры дома по улице Пушкинская, 54, и устроил стрельбу из пистолета. После этого парни смеются. Кадры сняты из квартиры.
На канале Newsroom Kharkov в Youtube 25 октября выложены кадры, на которых внедорожник Mercedes проезжает на красный свет в том месте, где неделю назад произошло резонансное ДТП с пятью погибшими. На видео видно, что нарушение ПДД имело место утром 22 октября.
Киевский районный суд Харькова в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без альтернативной меры пресечения студентке Алене Зайцевой, которая на автомобиле Lexus в центре города насмерть сбила пять человек.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что девушка, которая была за рулем Lexus, который накануне въехал в толпу в Харькове, находится в следственном изоляторе, она сотрудничает со следствием.
Тридцать пять домов остаются без тепла в Харькове из-за аварии на теплосетях, до вторника восстановительные работы будут завершены. Температура в детсадах, школах и больницах не падала ниже 20 градусов, сообщили в ГСЧС.