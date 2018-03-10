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    Харьков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2308
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    В Харькове из ночного клуба эвакуировали полторы тысячи человек
    В Харькове из ночного клуба эвакуировали 1,5 тыс человек
    20:40 09.03.2018
    351
    В полицию поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице "23 Августа" в центральном Шевченковском районе города.
    Пассажирка Lexus Алены Зайцевой Марина Ковалева
    Кровавое ДТП в Харькове. Пассажирка Lexus дала показания
    21:41 06.03.2018
    2911Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Сначала Марина Ковалева, которая находилась в Lexus Алены Зайцевой во время ДТП, заявила, что автомобиль ехал на мигающий зеленый со скоростью не более 75 километров в час, однако позже допустила, что она могла быть больше.
    На месте задержания в Харькове
    В Харькове СБУ разоблачила сеть реализации наркотиков полицейскими
    20:49 05.03.2018
    198
    В СБУ сообщили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель Харькова, распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова.
    Патрульные задержали женщину-водителя Mitsubishi Pajero в Харькове, находившуюся в алкогольном опьянении
    В Харькове задержали пьяную женщину за рулем джипа - СМИ
    18:37 05.03.2018
    230
    Нарушительница не смогла предоставить полицейским права и отказалась проходить проверку на драгере. Составлены протоколы. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    Суд повторно арестовал недвижимость сына Авакова
    16:00 05.03.2018
    176
    Согласно решению Соломенского райсуда Киева, арест наложен на квартиру и три паркоместа Авакова в Киеве и еще одну квартиру в Харькове.
    В Харькове облили красной краской памятник УПА
    В Харькове облили красной краской памятник УПА
    15:26 05.03.2018
    282
    На место происшествия выезжало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции.
    Ликвидация последствий коммунальной аварии в Харькове
    Теплоснабжение в Харькове восстановлено - ГСЧС
    09:59 04.03.2018
    191Украина остановилась в снежных заносах
    Дома, которые остались без отопления после аварии на теплотрассе в Харькове, полностью возобновили. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
    Прорыв тепломагистрали в Харькове, 3 марта 2018
    Новая авария в Харькове: более 80 домов остались без тепла
    13:27 03.03.2018
    1139Украина остановилась в снежных заносах
    В Харькове произошла авария на тепломагистрали диаметром 600 мм. В результате 84 жилых дома, больница и два детских сада остались без отопления. Теплоснабжение планируется восстановить к 18:00.
    Спасение девочки из-под снежного завала
    Под Харьковом спасли девочку из двухметрового снежного завала 
    19:22 02.03.2018
    780
    В селе Ивашки Золочевского района Харьковской области 12-летняя девочка попала под двухметровый снежный завал.
    Показания потерпевших по делу ДТП в Харькове
    Резонансное ДТП в Харькове. Потерпевшие дали показания суду
    16:09 01.03.2018
    1971Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Одна из пострадавших сообщила, что не получала денег от семьи Зайцевой, хотя адвокат обвиняемой настаивает, что ей была перечислена сумма в 50 тысяч гривен. Другая пострадавшая заявила, что после ДТП страдала от головокружений на улице.
    Харьковчане вытолкали троллейбус из сугрубов
    Харьковчане вытолкали троллейбус из снежных заносов 
    15:30 01.03.2018
    575Украина остановилась в снежных заносах
    Пассажирам харьковского троллейбуса пришлось буквально на руках вытаскивать его из снежных заносов возле станции метро "Академика Барабашова".
    Снегопад в Харькове
    Снегопад в Харькове: люди толкают троллейбусы и едут на снегоходах 
    14:11 01.03.2018
    1368Украина остановилась в снежных заносах
    Непогода нанесла удар по харьковскому региону: высота снежного покрова достигает 25 см, в местах заносов - до полутора метров. Работа общественного транспорта в областном центре нарушена.
    Суд по делу о смертельном ДТП в Харькове
    Спецкор: суд по делу о ДТП разделил Харьков
    11:36 01.03.2018
    503
    Спецкор "ГС" Юрий Ларин сообщил, что некоторые жители Харькова винят в кровавом ДТП только Зайцеву, некоторые считают, что эта вина солидарна, но за ходом дела пристально следит весь город.
    Харьковские маршрутки. Архивное фото
    Неприятный сюрприз для харьковчан: в городе подорожали маршрутки
    06:22 01.03.2018
    448Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В Харьковской ОГА пояснили, что стоимость проезда на некоторых маршрутах давно не повышалась, при этом за последнее время произошел очередной скачок цен на топливо и выросла минимальная заработная плата.
    Судебное заседание по существу в деле о смертельном ДТП в Харькове
    На суде зачитали жуткие подробности гибели жертв ДТП в Харькове
    10:15 28.02.2018
    2207Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Согласно обвинительному акту прокурора Игоря Омельченко, причиной смерти трех пешеходов - Нины Кобысевой и Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий.
    Директор и учитель украинского языка в Харькове Александра Зуб
    Скандал в Харькове. Учительница украинского оскорбляла учеников
    05:58 28.02.2018
    7848
    Учительница украинского языка и директор гимназии Александра Зуб на посту уже тридцать лет, имеет десятки грамот и благодарностей, однако инцидент с оскорблением не отрицает.
    Судебное заседание по существу в деле о смертельном ДТП в Харькове
    ДТП в Харькове: следователи назвали смягчающие обстоятельства для Зайцевой
    19:49 27.02.2018
    1098
    Сообщается, что Зайцева в ходе судебного заседания признала свою вину и согласилась с гражданскими исками потерпевших и готовности давать все необходимые показания.
    Елена Зайцева и Геннадий Дронов
    ДТП в Харькове: у Дронова на суде замечена "шпаргалка"
    15:38 27.02.2018
    336
    По информации харьковских СМИ, всего в списке Геннадия Дронова более десяти пунктов, полностью исписанный лист A4.
    Свадьба харьковского чиновника
    Харьковский чиновник потратил на свадьбу 1,5 млн гривен - СМИ
    14:07 27.02.2018
    522
    По информации СМИ, свадебный банкет на 200 персон в Regent Hill стоит более 600 тысяч гривен, а ведущими были певица Ольга Полякова с гонораром в $10 тысяч и телеведущий Александр Педан ($6000).
    Марш пенсионеров МВД в Харькове
    Пенсионеры МВД прошли колонной по Харькову
    14:03 27.02.2018
    965
    Участники очередной акции протеста собрались на площади Конституции и двинулись по Сумской в сторону площади Свободы. Возле ОГА они провели пикет, потребовав перерасчета пенсий.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Матч 1/8 финала ЛЧ Шахтер - Рома
    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча 
    02:56 22.02.2018
    24592
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.
    Елена Филонова
    В Харькове на свадьбе чиновника избили скандальную телеведущую 
    14:14 19.02.2018
    12712
    Телеведущую "Нового канала" Елену Филонову избили, когда знаменитость вела трансляцию в социальной сети.
    Момент масштабной аварии в Харькове попал на видео. Видео
    Момент масштабной аварии в Харькове попал на видео 
    09:29 26.02.2018
    9026
    В интернете появилось видео аварии на улице Сумской в Харькове с участием четырех автомобилей. ДТП произошло в субботу днем в районе Зеркальной струи. Пострадали два человека, они госпитализированы.
    Директор и учитель украинского языка в Харькове Александра Зуб
    Скандал в Харькове. Учительница украинского оскорбляла учеников
    05:58 28.02.2018
    7848
    Учительница украинского языка и директор гимназии Александра Зуб на посту уже тридцать лет, имеет десятки грамот и благодарностей, однако инцидент с оскорблением не отрицает.
    Жертвы аварии в Харькове. Александр Евтеев, на фото слева, погиб
    Потеряла мужа и сестру. Выжившая в ДТП с Зайцевой выступила с заявлением
    21:59 18.02.2018
    4988
    Выжившая в кровавом ДТП девушка потеряла сразу двух близких людей в день смертельной аварии. Погиб ее муж, с которым они незадолго до ЧП, вернулись из медового месяца, а также погибла родная сестра девушки.
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    Кадры масштабного ДТП в центре Харькова: разбиты четыре авто 
    04:25 25.02.2018
    4013
    В Харькове на улице Сумской в субботу столкнулись сразу четыре автомобиля, двое водителей с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    В Харькове оценили масштабы аварии теплосетей
    05:16 26.02.2018
    3753
    По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, из-за аварии в Харькове Украине нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет.
    Сергей Князев. Архивное фото
    Глава Нацполиции назвал самые криминальные города Украины
    15:47 13.02.2018
    3631
    По словам Сергея Князева, самый низкий уровень преступности - в Донецкой и Луганской областях, а в список самых криминальных украинских городов вошли Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса.
    Прорыв трубы в Харькове
    Часть Харькова без тепла. Гройсман сделал заявление
    15:25 25.02.2018
    3417
    Владимир Гройсман заявил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в городе произошли повторные прорывы трубы магистральной теплосети.
    Пассажирка Lexus Алены Зайцевой Марина Ковалева
    Кровавое ДТП в Харькове. Пассажирка Lexus дала показания
    21:41 06.03.2018
    2911
    Сначала Марина Ковалева, которая находилась в Lexus Алены Зайцевой во время ДТП, заявила, что автомобиль ехал на мигающий зеленый со скоростью не более 75 километров в час, однако позже допустила, что она могла быть больше.
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    Часть Харькова без тепла. Власти обнародовали новые данные
    18:53 25.02.2018
    2549
    По последним данным Геннадия Зубко, без централизованного теплоснабжения остаются 97 объектов: 81 многоквартирный дом, пять медицинских учреждений, пять детских садов, два внешкольных учреждения и четыре школы.
    Судебное заседание по существу в деле о смертельном ДТП в Харькове
    На суде зачитали жуткие подробности гибели жертв ДТП в Харькове
    10:15 28.02.2018
    2207
    Согласно обвинительному акту прокурора Игоря Омельченко, причиной смерти трех пешеходов - Нины Кобысевой и Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий.
    В Харькове столкнулись болельщики Шахтера и Ромы
    "Фанаты лютуют". В Харькове столкнулись болельщики "Шахтера" и "Ромы" 
    22:24 21.02.2018
    2011
    По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
    Показания потерпевших по делу ДТП в Харькове
    Резонансное ДТП в Харькове. Потерпевшие дали показания суду
    16:09 01.03.2018
    1971
    Одна из пострадавших сообщила, что не получала денег от семьи Зайцевой, хотя адвокат обвиняемой настаивает, что ей была перечислена сумма в 50 тысяч гривен. Другая пострадавшая заявила, что после ДТП страдала от головокружений на улице.
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    "Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова 
    05:53 22.02.2018
    1816
    На площадь Свободы в Харькове было стянуто большое число полицейских, которые на автобусах эвакуировали итальянских болельщиков. В разгар потасовки в ход пошли кирпичи.
    Алена Зайцева и Геннадий Дронов в суде
    Смертельное ДТП в Харькове. Зайцевой во время суда стало плохо
    16:06 19.02.2018
    1724
    Зайцевой стало плохо, она попросила выйти на свежий воздух. Под присмотром конвойных девушка покинула клетку, но уже через пару минут вернулась туда с бутылкой воды.
    Родственники Небесной сотни в Киеве во время памятных мероприятий
    В Харькове дни Героев Небесной сотни проходят неоднозначно - спецкор
    09:52 22.02.2018
    1678
    В Харьковском академическом театре в память о погибших состоится "Реквием" Верди, сообщил Юрий Ларин, но люди на улицах говорят разное.
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    Авария в Харькове. Для обогрева привлекли воздушные тепловые пушки
    16:58 25.02.2018
    1601
    По данным Геннадия Зубко, медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек, на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264 развернут мобильный пункт обогрева.
    Порошенко на суде по делу госизмены Януковича
    Хроника 21 февраля: допрос Порошенко, невъездной Саакашвили, новый глава КС
    09:14 22.02.2018
    1586
    Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
    Михаил Добкин. Архивное фото
    Скандальный Добкин покинул Харьков и едет "завоевывать" Киев
    21:34 09.02.2018
    1369
    Известный харьковский политик принял для себя окончательное решение переезжать жить в Киев. Он отметил, что данное решение для него непростое, ведь с Харьковом его много чего связывает.
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