Появилось видео погрома радикалами офиса "Трудовой Харьковщины"

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КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Активисты харьковского "Национального корпуса" опубликовали видео погрома, который они устроили в офисе организации "Трудовая Харьковщина".

На видеокадрах молодые люди взломали офис, который расположен во Дворце труда помещение, после чего сорвали со стен или разбили найденную коммунистическую символику. Часть флагов и транспарантов члены "Нацкорпуса" вынесли во двор здания, где порвали их и выбросили в урну. В момент погрома внутри офиса никого из представителей "Трудовой Харьковщины" не было, сообщает newsroom.kh.ua.

"В связи с бездействием правоохранительных органов обычным граждан приходится пресекать проявление сепаратизма и бороться за украинский порядок", — заявил начальник штаба "Национального корпуса" Константин Немичев.

Видео разгрома офиса "Трудовой Харьковщины" можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что радикалы из националистической организации С14 пришли в Голосеевский монастырь в Киеве и, нецензурно бранясь, оскорбляли священнослужителей.