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    Полиция Харькова обнаружила убийц, устроивших расстрел у ресторана

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    (обновлено: )28210
    Следствие установило, что в подготовке убийства участвовала группа людей: было два исполнителя, еще два человека помогали им (прикрывали, проводили разведмероприятия и т.д.).
    Стали известны подробности расстрела мужчин у ресторана в Харькове
    Нацполиция Харьковской области

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана, которое произошло на выходе из ресторана "Агдам" в Харькове в ночь на 30 марта, задержан на территории другого государства, сообщил начальник ГУ Нацполиции в области Олег Бех в эфире местного телеканала ОТБ.

    Стали известны подробности расстрела мужчин у ресторана в Харькове
    Нацполиция Харьковской области
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    "Могу сообщить, что один человек был объявлен в международный розыск. Это исполнитель убийства, который использовал автоматическое оружие. Один человек уже задержан и, надеюсь, в ближайшее время он будет направлен в Харьков", — сказал Бех.

    Следствие установило, что в подготовке убийства участвовала группа людей: было два исполнителя, еще два человека помогали им (прикрывали, проводили разведмероприятия и т.д.).

    "Указанное преступление, безусловно, было заказным, это передел влияния в криминальной сфере… Один человек уже задержан. По остальным — ведется работа", — подчеркнул Бех.

    Ранее сообщалось, что в Харькове произошла стрельба возле одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.

     

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