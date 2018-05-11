Полиция Харькова обнаружила убийц, устроивших расстрел у ресторана

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана, которое произошло на выходе из ресторана "Агдам" в Харькове в ночь на 30 марта, задержан на территории другого государства, сообщил начальник ГУ Нацполиции в области Олег Бех в эфире местного телеканала ОТБ.

"Могу сообщить, что один человек был объявлен в международный розыск. Это исполнитель убийства, который использовал автоматическое оружие. Один человек уже задержан и, надеюсь, в ближайшее время он будет направлен в Харьков", — сказал Бех.

Следствие установило, что в подготовке убийства участвовала группа людей: было два исполнителя, еще два человека помогали им (прикрывали, проводили разведмероприятия и т.д.).

"Указанное преступление, безусловно, было заказным, это передел влияния в криминальной сфере… Один человек уже задержан. По остальным — ведется работа", — подчеркнул Бех.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошла стрельба возле одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.