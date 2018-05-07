Девочка, которую сбил мусоровоз в Харькове, вышла из комы

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Харьковчанка Маргарита Пономарева, которую две недели назад сбил мусоровоз, вышла из комы и узнает своих близких, сообщила NewsRoom инспектор управления полиции охраны Харьковской области Вера Котко.

"Дочь нашего сотрудника Андрея Пономарева вышла из комы, узнает родных и реагирует на внешние раздражители — тепло, холод или яркий свет. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей больницы скорой неотложной помощи, и они пока не делают прогнозы, как организм отреагирует на выход из бессознательного состояния и как будет идти выздоровление", — рассказала Котко.

ДТП произошло 22 апреля: 13-летнюю школьницу сбил мусоровоз на улице Сергея Грицевца в Харькове. Потерпевшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения").