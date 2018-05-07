Хроника 6 мая: Донбасс без Javelin, старт Евровидения

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 6 мая, стало известно, почему Украина не может использовать полученные американские Javelin на Донбассе, сотрудники СБУ задержали подозреваемых в нападении на "киборга" Дмитрия Вербича, а в Крыму ФСБ готовится освобождать захваченные суда в Азовском море. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

США запретили использовать Javelin на Донбассе

По условиям США Украина не может использовать полученные американские противотанковые ракетные комплексы Javelin на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Украина должна применять Javelin для самообороны.

ВСУ сообщают о потерях на Донбассе

Украинские военные заявили о 24 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки: один военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Штаб Объединенных сил сообщает, что боец ВСУ погиб при "активных оборонительных боевых действиях". Как заявляют украинские военные со ссылкой на разведку, убиты трое ополченцев, пятеро ранены. Подтверждения этих данных со стороны ополченцев пока нет. После подрыва группы украинских военных на взрывном устройстве в Донбассе резко возросли потери среди ВСУ.

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Нападение на "киборга" в Киеве. СБУ задержала подозреваемых

В Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича. Нападение произошло в среду, 2 мая, на Подоле: мужчину ударили ножом в спину, а также молотком. СБУ установила, что организатором нападения на защитника Донецкого аэропорта является гражданин России, который скрывается в Польше, сообщил пресс-центр СБУ.

В Крыму ФСБ готовится освобождать захваченные суда в Азовском море

Погрануправление ФСБ России в Крыму в понедельник начинает учения, на которых отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, сообщает пресс-служба управления. Ранее, 4 мая, в Черном море российскими пограничниками было задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу. На судне находилось пять человек экипажа.

В Харькове националисты свалили бюст маршала Жукова

В Харькове на проспекте Григоренко в ночь на воскресенье был свален памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Ответственность за уничтожение бюста Жукова взяла на себя организация "Фрайкор", которая включает в себя добровольцев, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе. "Палачи украинского народа не имеют права стоять на нашей земле", — говорится на странице "Фрайкора" в Facebook.

Создание самолета Ан-188: Украина и Турция переходят к практической стадии

Украина и Турция приступили к практической реализации проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-188, сообщает на своей странице в Facebook Правительственный портал. Новый самолет сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.

В Украине установили порядок приема детей в первый класс

Министерство юстиции утвердило порядок зачисления в первый класс начальной школы. Это будет происходить по территориальному принципу, говорится в документе. В документе, опубликованном Минобразования, говорится, что для зачисления ребенка в первый класс один из родителей должен подать заявку в учебное заведение не позднее 31 мая, или уже после 15 июня. Также в случае остатка свободных мест в школе, заявки принимаются без привязки к территории.

Старт Евровидения

В Лиссабоне в воскресенье вечером, 6 мая, прошло официальное открытие "Евровидение-2018". Мероприятие проходит на арене Altice в Парке Наций. Церемония открытия проводилась на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологий. Португалия впервые принимает Евровидение после победы в Киеве Сальвадора Собрала.

В Афганистане взорвали мечеть: много погибших и раненых

В результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост погибли по меньшей мере 12 человек, еще 34 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на начальника департамента здравоохранения провинции Хабиба Шаха. Полиция провинции подтвердила факт взрыва. По ее сообщениям, эта мечеть также используется как центр регистрации избирателей.

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Профессиональный праздник — День пограничника — отмечается в Украине ежегодно 6 мая, согласно Указу Президента от 18 апреля 2018 года.