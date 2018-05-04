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    Общество

    В Харькове набирают общественных инспекторов для защиты памятников архитектуры

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    По словам представителя Харьковской облгосадминистрации, если раньше общественные инспекторы занимались только объектами истории, монументального искусства, археологии, то теперь – и архитектурными памятниками.
    Барельефные львы на стенах здания прокуратуры Харькова. Архивное фото
    РИА Новости Украина Александр Белокобыльский

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Харькове стартовал набор общественных инспекторов, которые будут заниматься охраной памятников архитектуры, сообщает издание Newsroom.

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    "Институт общественных инспекторов существует при нашем управлении с 2009 года. В разное время их было от 35 до 100 человек. Но если ранее они занимались только объектами истории, монументального искусства, археологии, то теперь – и архитектурными памятниками", — сообщил начальник отдела охраны недвижимого культурного наследия и музейного дела Управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Александр Костин.

    Ранее сообщалось, что в Киеве горел дом, исторический памятник, на улице Щекавицкой, 19/33 на Подоле.

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