В Харькове набирают общественных инспекторов для защиты памятников архитектуры

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Харькове стартовал набор общественных инспекторов, которые будут заниматься охраной памятников архитектуры, сообщает издание Newsroom.

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"Институт общественных инспекторов существует при нашем управлении с 2009 года. В разное время их было от 35 до 100 человек. Но если ранее они занимались только объектами истории, монументального искусства, археологии, то теперь – и архитектурными памятниками", — сообщил начальник отдела охраны недвижимого культурного наследия и музейного дела Управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Александр Костин.

Ранее сообщалось, что в Киеве горел дом, исторический памятник, на улице Щекавицкой, 19/33 на Подоле.