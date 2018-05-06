Кернес "умножил на ноль" вандалов, сваливших бюст маршала Жукова в Харькове

Фото Facebook Геннадия Кернеса

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Бюст советскому маршалу Георгию Жукову, который был свален в Харькове, уже восстановлен, заявил в воскресенье мэр города Геннадий Кернес.

Ранее фотографии сваленного бюста опубликовала на своей странице организация "Фрайкор", в которую входят добровольцы, участвующие в боевых действиях на Донбассе.

Фото facebook.com/freikorps.org В Харькове члены организации "Фрайкор" снесли бюст маршала Жукова

"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен. Понятно, что ночные вандалы, трусливо, в темноте, борются не за декоммунизацию. Они просто по сути своей разрушители, которым плевать на чувства уже так немногочисленных ветеранов, их дедов, бабушек и просто людей, которые уничтожили фашизм. Хотя бы из уважения к их возрасту и заслугам можно было бы этого не делать", — написал Кернес в соцсети Facebook.

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Мэр Харькова потребовал от полиции взять все памятники под охрану.

"Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом…, чтобы 8-го и 9-го мая мы могли достойно почтить память погибших на той войне, почтить память ушедших ветеранов и отдать дань уважения тем из них, кто еще с нами", — написал Кернес.

Ранее в Киеве столичная администрация прнялала заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк".