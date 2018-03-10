Российский самолет А-321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синае. По предварительной информации все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.
Грузовой самолет MD-11 компании Lufthansa с останками 44 граждан Германии, погибших при крушении Airbus A320, прибыл в немецкий Дюссельдорф. В среду гробы с останками погибших установят в одном из ангаров аэропорта.
Данные говорят о том, что второй пилот Андреас Лубитц сознательно менял скорость и высоту разбившегося 24 марта во французских Альпах самолета, а также активно управлял штурвалом самолета, чтобы изменить направление движения.
В результате расследования стало известно, что Лубитц долгое время лечился у психотерапевтов от депрессии, в последние месяцы перед смертью он получал многочисленные больничные у разных врачей, в его квартире обнаружено много лекарств, в том числе снотворное и психотропные препараты.
В зоне крушения больше тел погибших нет, заявил подполковник жандармерии Жан-Марк Менишини. Он отметил, что спасатели по-прежнему ведут поиски параметрического бортового самописца разбившегося лайнера, однако пока обнаружить его не удалось.
В зависимости от количества останков, которые будут обнаружены, временные рамки могут варьироваться от двух до четырёх месяцев, считает французский эксперт, руководитель Национального института криминалистики в Париже Франсуа Даус.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".