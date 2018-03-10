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    Airbus A320

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 107
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    Самолет JetBlue Airways
    Самолет JetBlue Airways вернулся в США из-за постороннего запаха
    06:35 07.01.2018
    86
    По информации СМИ, авиалайнер Airbus A320 находился в воздухе около часа и 15 минут. После возвращения в аэропорт Бостона самолет встретили медики.
    Аварийная посадка самолета в аэропорту Храброво
    В Калининграде продлили закрытие аэропорта после ЧП с Airbus A320
    23:51 04.01.2017
    125
    В ночь на среду в аэропорту Калининграда "Храброво" самолет "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва – Калининград выкатился при посадке на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы.
    Российский самолет потерпел крушение на Синайском полуострове
    Авиакатастрофа на Синае. Погибли все
    19:42 31.10.2015
    6284Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Российский самолет А-321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синае. По предварительной информации все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.
    Airbus
    Среди пассажиров разбившегося А-320 были 3 гражданина Украины - кабмин Египта
    14:56 31.10.2015
    1160Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Всего на борту самолета, потерпевшего крушение на Синайском полуострове, находились 224 человека, включая членов экипажа. Лайнер упал через 23 минуты после взлета.
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    Родственники погибших при крушении Airbus A320 подадут в суд на Lufthanza
    04:33 09.08.2015
    214Крушение Airbus A320 во Франции
    Первоначально немецкая авиакомпания Lufthanza предлагала родственникам жертв компенсации в размере 25 тысяч евро. В США размер компенсации в подобных случаях может быть гораздо выше.
    Останки немцев-жертв катастрофы Germanwings доставлены в Германию. Видео
    Останки жертв катастрофы A320 доставлены в Германию 
    11:14 10.06.2015
    136Крушение Airbus A320 во Франции
    Грузовой самолет MD-11 компании Lufthansa с останками 44 граждан Германии, погибших при крушении Airbus A320, прибыл в немецкий Дюссельдорф. В среду гробы с останками погибших установят в одном из ангаров аэропорта.
    Спасатели на месте катастрофы Airbus A320
    Опубликован отчет о ходе расследования крушения Airbus A320 во Франции
    13:15 06.05.2015
    107Крушение Airbus A320 во Франции
    Согласно отчету, результаты расшифровки второго черного ящика самолета, содержащего технические характеристики полета, подтверждают факт "контролируемого снижения" лайнера.
    Спасатели на месте крушения Airbus A320. Архивное фото
    Пилот Лубитц до катастрофы с A320 тренировал навыки снижения самолета
    04:59 06.05.2015
    144Крушение Airbus A320 во Франции
    В среду должен быть опубликован предварительный отчет о ходе расследования крушения Airbus A320, в котором говорится, что Лубитц практиковал снижение высоты полета.
    Французский спасатель на месте крушения Airbus A320 в Альпах
    Расследование крушения А-320: второй пилот "рулил" в гору
    15:11 22.04.2015
    440Крушение Airbus A320 во Франции
    Данные говорят о том, что второй пилот Андреас Лубитц сознательно менял скорость и высоту разбившегося 24 марта во французских Альпах самолета, а также активно управлял штурвалом самолета, чтобы изменить направление движения.
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320. Архивное фото
    Сбор обломков на месте крушения Airbus A320 в Альпах завершен
    01:40 21.04.2015
    120
    В настоящее время на месте аварии должна начаться процедура очистки территории от загрязнения - на момент крушения в самолете находилось, в частности, около 4 тонн авиационного топлива.
    Неудачная посадка Airbus A320 в Хиросиме. Видео
    Неудачная посадка Airbus A320 в Хиросиме: десятки пострадавших 
    06:16 15.04.2015
    561
    Самолет, выполнявший рейс из Сеула, зацепил посадочную полосу и выкатился за ее пределы. На борту Airbus был 81 человек - пассажиры и экипаж. Потерпевшие получили незначительные травмы.
    Пилот Lufthansa. Архивное фото
    Врачи Lufthansa не сообщали управлению авиации ФРГ о депрессии пилота А320
    09:15 05.04.2015
    164Крушение Airbus A320 во Франции
    В результате расследования стало известно, что Лубитц долгое время лечился у психотерапевтов от депрессии, в последние месяцы перед смертью он получал многочисленные больничные у разных врачей, в его квартире обнаружено много лекарств, в том числе снотворное и психотропные препараты.
    Спасатели на месте крушения Airbus A320
    Европа уже давно требовала от ФРГ решить проблемы в авиасфере - СМИ
    06:57 05.04.2015
    90Крушение Airbus A320 во Франции
    Германия попала в "черный список" в связи с нарушениями авиационной безопасности. Наблюдатели ЕС регулярно отмечали, что немецкие авиакомпании испытывают острый дефицит в квалифицированных кадра.
    Французский спасатель на месте крушения Airbus A320 в Альпах
    Следователи завершили поиски тел на месте крушения Airbus A320
    21:38 04.04.2015
    128
    Согласно информации, продолжается поиск личных вещей жертв. Авиакомпания Lufthansa также наняла специалистов, чтобы вывезти обломки самолета под руководством французского прокурора и эксперта.
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320
    МИД ФРГ уточнил список жертв крушения А320 и их гражданство
    00:46 02.04.2015
    210Крушение Airbus A320 во Франции
    По данным МИД, жертвами крушения стали: 72 гражданина ФРГ, 47 испанцев, по три гражданина Аргентины, США и Казахстана, по два австралийца, британца, иранца, колумбийца, японца.
    Французские спасатели обнаружили бортовые самописцы разбившегося на юго-востоке страны немецкого лайнера А320. Один из черных ящиков разбившегося на юге Франции Airbus A320 авиакомпании Germanwings получил повреждения.
    Lufthansa: расследование причин катастрофы А320 займет больше времени
    13:33 01.04.2015
    83Крушение Airbus A320 во Франции
    Глава правления Lufthansa Карстен Шпор сообщил, что расследование крушения лайнера А320 авиакомпании Germanwings займет больше времени, чем планировалось ранее.
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320
    Найдена видеозапись последних секунд перед крушением А320 - СМИ
    03:54 01.04.2015
    517Крушение Airbus A320 во Франции
    Таблоид Bild пишет, что на видео запечатлен хаос в салоне самолета, различить отдельных людей невозможно. Запись сделана из хвоста лайнера, непонятно, кто именно снимал - пассажир или член экипажа.
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    Французские спасатели завершили эвакуацию останков жертв катастрофы А320
    21:58 31.03.2015
    255Крушение Airbus A320 во Франции
    В зоне крушения больше тел погибших нет, заявил подполковник жандармерии Жан-Марк Менишини. Он отметил, что спасатели по-прежнему ведут поиски параметрического бортового самописца разбившегося лайнера, однако пока обнаружить его не удалось.
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    Опознание всех жертв крушения A320 может занять от 2 до 4 месяцев - эксперт
    22:33 30.03.2015
    85Крушение Airbus A320 во Франции
    В зависимости от количества останков, которые будут обнаружены, временные рамки могут варьироваться от двух до четырёх месяцев, считает французский эксперт, руководитель Национального института криминалистики в Париже Франсуа Даус.
    Фото дня
    Итоги дня в фотографиях. 30 марта 
    19:00 30.03.2015
    372
    Тридцать семь человек погибли и 150 получили ранения за пять дней военно-воздушной операции международной коалиции в Йемене.
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