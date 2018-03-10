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В результате расследования стало известно, что Лубитц долгое время лечился у психотерапевтов от депрессии, в последние месяцы перед смертью он получал многочисленные больничные у разных врачей, в его квартире обнаружено много лекарств, в том числе снотворное и психотропные препараты.