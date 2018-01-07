Самолет JetBlue Airways вернулся в США из-за постороннего запаха

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Самолет авиакомпании JetBlue Airways вернулся в Бостон после вылета в Доминиканскую республику из-за неприятного запаха, вызвавшего плохое самочувствие пассажиров и членов экипажа, сообщает телеканал CBS.

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Сообщается, что авиалайнер Airbus A320 находился в воздухе около часа и 15 минут. После возвращения в аэропорт Бостона самолет встретили медики. Несмотря на жалобы, поступавшие во время полета, никто из пассажиров или персонала не был госпитализирован.

Проводится проверка самолета. Авиационные власти США расследуют инцидент.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета, они зацепились хвостом и крылом, в результате чего произошло возгорание хвоста воздушного судна Sunwing Jet.