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    В Греции разбился военный самолет

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    По информации Генштаба военной авиации Греции, в 12:00, во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата.
    Учебный самолёт T-2 ВВС Греции
    wikipedia

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Греции на Пелопоннесе разбился учебный самолёт T-2 военно-воздушных сил, экипаж не пострадал, сообщил Генштаб военной авиации.

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    "В среду, 3 января 2018 года, в 12:00, во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата. В 12:04 вертолет AB-205 ВВС поднял летчиков, которые здоровы, и передал их в подразделение",- говорится в сообщении.

    Для расследования причин аварии создана комиссия.

    Ранее сообщалось, что небольшой самолет потерпел крушение в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике, в результате погибли 12 человек.

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