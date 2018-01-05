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    В США пилот успешно посадил самолет без шасси и с отказавшим двигателем

    (обновлено: )174
    В штате Западная Вирджиния пилоту двухмоторного самолета удалось совершить жесткую посадку и выжить, несмотря на отказ двигателя и невыпуск шасси.
    В Западной Вирджинии (США) пилот посадил самолет без шасси
    Фото wowktv

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В штате Западная Вирджиния (США) пилоту небольшого самолета удалось успешно посадить свое воздушное судно без выпущенных шасси.

    ЧП произошло в аэропорту Йегер, где жесткую посадку совершил двухмоторный самолет.

    Местный телеканал WOWK TV сообщает, что пилот был вынужден аварийно посадить самолет из-за отказа двигателя. На борту находился только он сам и ему удалось остаться целым и невредимым.

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    Аэропорту понадобилось около часа, чтобы убрать аварийный самолет с взлетно-посадочной полосы и возобновить работу.

    Напомним, что летом 2017 года в Турции украинский экипаж чудом посадил авиалайнер вслепую: приборы и окна самолета были побиты градом.

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