В Сирии разбился российский вертолет, пилоты погибли

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии из-за технической неисправности, сообщает Минобороны РФ.

"Тридцать первого декабря при выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что во время жесткой посадки в 15 километрах от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.