Военные обнаружили два крупнейших захоронения жертв боевиков ИГ в Сирии

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Два крупных захоронения жертв массовых расправ террористов группировки ИГ обнаружены в окрестностях сирийской Ракки, передает сирийское агентство САНА.

По словам полевого командира, в одной из траншей нашли 115 тел жертв расправ боевиков. Тела погибших были доставлены в военный госпиталь для опознания. По данным агентства, среди жертв — "десятки военных и гражданские".

Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент проводятся раскопки на месте второго захоронения.

Ранее спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк заявил, что в Сирии и Ираке остаются менее 3 тысяч боевиков.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ. Крупные сражения против террористов в 2017 году прошли в городе Мосул, а также в Эль-Хавидже и районах на западе страны.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин, выступая 11 декабря перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных ИГ, освобождены, но при этом американское военное присутствие в двух странах сохраняется.

Между тем на днях МИД РФ заявил, что группировка ИГ нарастила мощь в Афганистане.