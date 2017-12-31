Коалиция отбила почти 100% территории ИГ в Ираке и Сирии - Трамп

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у террористической группировки ИГ в Сирии и Ираке, заявил американский президент Дональд Трамп в своем последнем в 2017 году еженедельном обращении к гражданам.

"Мы добились исторических успехов в борьбе со смертоносной террористической группировкой, известной под названием ИГ. Сегодня международная коалиция по борьбе с ИГ восстановила контроль почти над 100% территории, которая ранее контролировалась террористами в Ираке и Сирии", — заявил Трамп. Видеозапись опубликована на канале YouTube.

Ранее заместитель командующего коалицией британский генерал-майор Феликс Гидни заявил, что международная коалиция в 2017 году освободила "от ИГ в Ираке и Сирии территории общей площадью свыше 60 тысяч квадратных километров". По его словам, теперь "98% всей территории, которая когда-либо находилась под контролем ИГ, возвращена людям".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию ИГ, причем действует без разрешения властей страны.