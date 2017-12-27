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    В коалиции подсчитали, сколько боевиков ИГ осталось в Сирии и Ираке

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (651)

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    Представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ полковник Райан Диллон сообщил, что согласно последней оценке, на территории Сирии и Ирака находится около тысячи боевиков террористической организации.
    Боевики Исламского государства. Архивное фото
    Associated Press via militant website

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Около тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство" остаются в Сирии и Ираке, заявил представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ полковник Райан Диллон.

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    "До сегодняшнего дня, по нашим оценкам, (в Сирии и Ираке — Ред.) находилось менее 3 тысяч (боевиков ИГ — Ред.). Но согласно последней оценке, которую мы получили сегодня, на территории Сирии и Ирака их находится около тысячи", — сказал Диллон в интервью порталу Military.com.

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    Ранее спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк заявил, что в Сирии и Ираке остаются менее 3 тысяч боевиков.

    Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ. Крупные сражения против террористов в 2017 году прошли в городе Мосул, а также в Эль-Хавидже и районах на западе страны. 

    Кроме того, президент РФ Владимир Путин, выступая 11 декабря перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных ИГ, освобождены, но при этом американское военное присутствие в двух странах сохраняется.

    Между тем на днях МИД РФ заявил, что группировка ИГ нарастила мощь в Афганистане. 

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