В коалиции подсчитали, сколько боевиков ИГ осталось в Сирии и Ираке

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Около тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство" остаются в Сирии и Ираке, заявил представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ полковник Райан Диллон.

"До сегодняшнего дня, по нашим оценкам, (в Сирии и Ираке — Ред.) находилось менее 3 тысяч (боевиков ИГ — Ред.). Но согласно последней оценке, которую мы получили сегодня, на территории Сирии и Ирака их находится около тысячи", — сказал Диллон в интервью порталу Military.com.

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Ранее спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк заявил, что в Сирии и Ираке остаются менее 3 тысяч боевиков.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ. Крупные сражения против террористов в 2017 году прошли в городе Мосул, а также в Эль-Хавидже и районах на западе страны.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин, выступая 11 декабря перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных ИГ, освобождены, но при этом американское военное присутствие в двух странах сохраняется.

Между тем на днях МИД РФ заявил, что группировка ИГ нарастила мощь в Афганистане.