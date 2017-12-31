В России поставили под сомнение заявления Трампа об успехах США в Сирии

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что утверждения американского президента Дональда Трампа о достижениях США в Сирии имеют мало общего с фактами и нужны для достижения политических целей.

Трамп в своем последнем в 2017 году еженедельном обращении к гражданам заявил, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у террористической группировки ИГ в Сирии и Ираке.

"Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" — псевдореальность, нужная для политических целей", — написал Пушков в Twitter.

Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" — псевдо-реальность, нужная для политич. целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 декабря 2017 г.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию ИГ, причем действует без разрешения властей страны.