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    Истребитель F-22 ВВС США провоцировал российские самолеты в Сирии

    (обновлено: )12111
    Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов пояснил, что с развертыванием боевых действий и приближением правительственных войск к реке Евфрат на востоке Сирии с американцами были установлены зоны разграничения действия авиации.
    Истребитель F-22 ВВС США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Американский истребитель F-22 Raptor, имитируя атаку, вел опасную игру с российскими боевыми самолетами в небе Сирии 13 декабря 2017 года, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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    Он пояснил, что с развертыванием боевых действий и приближением сирийских правительственных войск к реке Евфрат на востоке Сирии с американцами были установлены зоны разграничения действия авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России и международной коалиции: западнее Евфрата по линии деэскалации действовала авиация ВКС России, восточнее — американская.

    "Если представить себе карту, то по уровню Дейр эз-Зор… И на восток идем… Сувар, Аберт Лаба, и переход на границу с Ираком. Это где-то порядка 120-130 километров от Абу Кемаля на север… В этом районе, восточнее Евфрата, предусматривалось совместное использование как ВКС, так и авиации международной коалиции с уведомлением соответствующей стороны. И проблем не возникало", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

    По его словам, "один неприятный случай произошел 13 декабря". "Два самолета Су-25 наших ВКС выполняли разведывательно-поисковые задачи в западной части долины реки Евфрат. Никто на восток не заходил. Был там и наш Су-35. Американский самолет F-22 вышел из восточной части Сирии, сымитировал несколько заходов, обозначил атаку, отстреливал тепловые ловушки", — отметил генерал армии.

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    "Он был на большой высоте, потом спикировал на более низкую. До наших самолетов оставалось менее ста метров. Он представлял реальную опасность. Подошел наш Су-35. F-22 немедленно ушел на восток, в свою зону. Прошло минут 20. Су-35 пошел выполнять свои задачи. Опять F-22 появляется… Тот же. Снова та же история. Опять приходит Су-35. Только он появился — F-22 ушел. Американец вел опасную игру", — заключил Герасимов.

    Напомним, в середине декабря в Пентагоне заявили, что российские Су-25 в Сирии вынудили истребители США к резким маневрам.

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