Президент США объявил зоной стихийного бедствия несколько районов в Западной Вирджинии. Обама направил в штат федеральную помощь, которая пойдет в частности на постройку и аренду временного жилья для пострадавших.
Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях отправило команды для борьбы с последствиями стихийного бедствия. В результате стихии разрушены более 100 домов, тысячи людей остались без электричества.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".