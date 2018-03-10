наверх
10.03.201807:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Теннесси

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Захват заложников в Теннесси
    В штате Теннесси мужчина с мачете захватил заложников в банке
    02:55 23.09.2017
    56
    Вооруженный мачете 54-летний мужчина зашел в здание банка Community First Bank & Trust. Изначально в банке находились девять человек. Позднее четверо были отпущены.
    Дуэль оленей на задних ногах покоряет интернет 
    16:06 26.06.2017
    520
    В интернете появились кадры двух белохвостых оленей, которые дерутся, стоя на задних ногах. Видео выложили сотрудники Агентства природных ресурсов и охраны дикой природы американского штата Теннесси.
    Масштабные лесные пожары в Теннесси
    Власти Теннесси обвиняют двух подростков в смертельных пожарах
    02:32 08.12.2016
    22
    Подростки обвиняются в совершении поджога 23 ноября в одной из частей национального парка штата Great Smoky Mountains. Подозреваемые находятся в месте предварительного заключения.
    Лесные пожары превратили Теннесси в площадку для съёмок фильмов ужасов
    Пожары в Теннесси: штат превратился в площадку для съемок фильмов ужасов 
    14:42 01.12.2016
    136Суперштормы накрыли Европу
    Масштабные пожары в американском штате Теннесси превратили территорию в площадку для съемок фильмов ужасов. Так, стихия уничтожила не только лес, но и жилые комплексы.
    Свобода провела акцию протеста под Министерством юстиции
    Фотоитоги 30 ноября: пикет у Минюста в Киеве, масштабные пожары в Теннесси 
    16:58 30.11.2016
    117Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В среду в центре Киева прошло несколько акций протеста. Так, ВО "Свобода" пикетировала здание Министерства юстиции, а активисты митинговали под комитетами Рады против намерения властей отменить мораторий на экспорт леса-кругляка в обмен на 600 млн евро кредита.
    Масштабные пожары в Теннесси
    Масштабные пожары в Теннесси: люди пытаются выбраться из огненной ловушки 
    12:54 30.11.2016
    162Суперштормы накрыли Европу
    Несколько человек засняли на видео, как они пытаются выбраться из охваченного пламенем курортного города Гатлинберг в штате Теннесси. Этот лесной пожар стал самым крупным на территории штата за последние 100 лет.
    Масштабные лесные пожары в Теннесси
    Масштабные лесные пожары в Теннесси: тысячи эвакуированных 
    10:35 30.11.2016
    87
    Три человека погибли в результате природных пожаров в американском штате Теннесси, более десяти человек были доставлены в местные больницы, многие из них с ожогами.
    Скорая помощь в США. Архивное фото
    Военно-тренировочный самолет разбился во время авиашоу в штате Теннесси
    04:47 13.09.2015
    144
    Пилот Джей Гордон был единственным человеком на борту летательного аппарата. По словам очевидцев, самолет вошел в пике, чтобы выполнить фигуру высшего пилотажа, однако не смог подняться. Причины произошедшего выясняются.
    Стрельба в американском штате Теннесси. Видео
    Стрельба в кинотеатре в американском штате Теннесси 
    04:55 06.08.2015
    68
    Один человек также пострадал от удара топором, который был у злоумышленника. По данным местных СМИ, медики оказали помощь пострадавшим на месте, после чего раненые были отпущены.
    Полиция США
    Три человека получили травмы в результате стрельбы в кинотеатре США
    23:59 05.08.2015
    64
    Известно, что один человек также пострадал от удара топором, который был у злоумышленника. По данным местных СМИ, медики оказали помощь пострадавшим на месте, после чего раненые были отпущены.
    Стрельба в штате Теннесси
    Мужчина, открывший стрельбу в кинотеатре в Теннесси, мертв - полиция
    22:53 05.08.2015
    65
    Как сообщают местные СМИ, неизвестный открыл стрельбу в кинотеатре. Первые сообщения об этом появились в районе 13 часов по местному времени (21.00 по Киеву).
    Стрельба в кинотеатре в Теннесси
    Неизвестный открыл стрельбу в одном из кинотеатров штата Теннесси
    22:37 05.08.2015
    38
    Первые сообщения об инциденте в пригороде столицы штата, городе Нэшвилле, поступили в полиции около 13.13 по местному времени. Другие обстоятельства инцидента уточняются.
    Полиция США
    На востоке США застрелили полицейского, подозреваемого ищут - СМИ
    10:09 02.08.2015
    150
    Согласно информации, полицейский получил ранения после того, как остановил неизвестного водителя. Сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован, позднее от полученных ранений скончался.
    Полиция. Архивное фото
    Семья стрелка из Теннесси: он много лет страдал от депрессии
    07:31 19.07.2015
    114
    В заявлении также отмечается, что родственники подозреваемого в стрельбе сотрудничают с правоохранительными органами, расследующими инцидент. Они потрясены случившимся.
    Американские военные
    При стрельбе в Теннесси погибли четверо морских пехотинцев
    21:35 16.07.2015
    187
    Стрельба велась как минимум на двух объектах, связанных с вооруженными силами США, на расстоянии нескольких километров друг от друга. Полиция пока что не подтвердила количество пострадавших, хотя сообщила, что стрельба завершилась.
    Военнослужащие
    Четыре морпеха США погибли при стрельбе в Теннесси
    21:26 16.07.2015
    268
    Стрельба произошла в рекрутинговом центре ВМС США. По данным местных телеканалов, стрельба могла вестись в нескольких местах. Сообщалось по крайней мере об одном раненом или убитом офицере.
    Сотрудник полиции США. Архивное фото
    Неизвестный открыл стрельбу рядом с университетом в штате Теннесси
    07:20 24.03.2015
    54
    Инцидент произошел в городе Кларксвилл недалеко от территории университета. По данным местных властей, все раненые были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
    Последствия снегопада в штате Массачусетс
    Авиакомпании США отменили 2,6 тыс рейсов из-за снегопадов
    06:35 17.02.2015
    133
    Сильные снегопады и низкая температура зафиксированы в большинстве штатов Атлантического региона и Среднего Запада США. В столице прогнозируются осадки до 30 см.
    Хоккей. Арихивное фото
    "Нэшвилл" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ
    07:06 08.02.2015
    35
    Матч, прошедший в Нэшвилле, завершился со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Роман Йоси, Ши Уэббер и Майк Рибейро, у гостей отличились Рик Нэш и Райан Макдона.
    Полиция США
    В США во время новогоднего вояжа обстреляли клубный автобус
    06:07 02.01.2015
    74
    Инцидент, предположительно, был связан с ссорой одного из пассажиров с посетителями ночного клуба, рядом с которым остановился автобус.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги