В среду в центре Киева прошло несколько акций протеста. Так, ВО "Свобода" пикетировала здание Министерства юстиции, а активисты митинговали под комитетами Рады против намерения властей отменить мораторий на экспорт леса-кругляка в обмен на 600 млн евро кредита.
Несколько человек засняли на видео, как они пытаются выбраться из охваченного пламенем курортного города Гатлинберг в штате Теннесси. Этот лесной пожар стал самым крупным на территории штата за последние 100 лет.
Пилот Джей Гордон был единственным человеком на борту летательного аппарата. По словам очевидцев, самолет вошел в пике, чтобы выполнить фигуру высшего пилотажа, однако не смог подняться. Причины произошедшего выясняются.
Стрельба велась как минимум на двух объектах, связанных с вооруженными силами США, на расстоянии нескольких километров друг от друга. Полиция пока что не подтвердила количество пострадавших, хотя сообщила, что стрельба завершилась.
Матч, прошедший в Нэшвилле, завершился со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Роман Йоси, Ши Уэббер и Майк Рибейро, у гостей отличились Рик Нэш и Райан Макдона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".