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    Нью-Йорк (штат)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Флаг США
    Сенатора штата Нью-Йорк обвинили в домогательствах из-за поцелуя в баре
    02:12 11.01.2018
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    Бывшая сотрудница сената штата Нью-Йорк Эрика Владимер утверждает, что Джеффри Клейн в 2015 году насильно ее поцеловал ее в баре во время празднования принятия бюджета штата.
    Пожар в доме Билла и Хиллари Клинтон
    Пожар произошел в доме Билла и Хиллари Клинтон
    23:47 03.01.2018
    266
    Возгорание произошло на втором этаже владения бывшего президента США и его супруги - экс-госсекретаря. В настоящий момент пожар почти потушен.
    Попытка американской полиции поймать белку
    В США белка устроила пир на кухне и напала на полицейского 
    14:15 02.01.2018
    213
    Патрульным полицейским пришлось несладко, когда они прибыли на вызов к жителю поселка Брокпорт. При попытке изловить белку животное прыгнуло прямо на копа.
    Миранда из Секса в большом городе
    Миранда из "Секса в большом городе" собирается стать губернатором Нью-Йорка
    22:19 04.08.2017
    350
    По данным СМИ, 51-летнюю исполнительницу роли Миранды Синтию Никсон могут поддержать представители либеральных сил. В 2013 году она работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.
    Поезд сошел с рельсов в США
    Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в США возросло до 33
    20:05 09.10.2016
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    Согласно информации, пострадали семь работников, двое из них находились рядом с оборудованием для обслуживания путей, пятеро - в поезде, а также 26 пассажиров. Четыре человека получили серьезные ранения.
    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке, пострадали более 50 человек
    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке, пострадали более 50 человек
    06:40 09.10.2016
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    Отмечается, что инцидент произошел близ населенного пункта Нью-Гайд-Парк. Движение поездов на близлежащем участке железной дороги приостановлено. Причина инцидента неизвестна.
    Дональд Трамп
    Штаб Трампа связал проверку его фонда с президентской кампанией
    05:54 14.09.2016
    124Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Представитель штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Стивен Чюнг заявил, что генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман "годами закрывал глаза на фонд Клинтонов".
    Леонардо Ди Каприо. Архивное фото
    Ди Каприо и его девушка попали в ДТП недалеко от Нью-Йорка
    10:39 22.08.2016
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    Mini Cooper, за рулем которого находилась женщина, въехал в Range Rover, в котором находились актер и его девушка. Сообщается, что актер повел себя в экстремальных обстоятельствах достаточно галантно.
    Радиация
    Радиоактивные материалы обнаружены в подземных водах в районе АЭС близ Нью-Йорка
    01:17 07.02.2016
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    По информации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в пробах воды было выявлено присутствие трития. Утечка произошла на АЭС, но данная ситуация не представляет угрозы для людей.
    В Нью-Йорке прошло новое шоу Victoria's Secret
    Сексуальные супермодели в новом шоу Victoria's Secret 
    10:39 11.11.2015
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    В шоу принимали участие и известные "ангелы", в том числе Адриана Лима, Бехати Принслу, Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол. Как и ожидалось, модель Лили Олдридж представила бюстгальтер стоимостью $2 млн.
    На выставке работ Энди Уорхола
    Созданный Уорхолом портрет Мэрилин Монро продан за $36 млн
    08:59 11.11.2015
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    Christie"s продолжает неделю торгов, посвященных выдающимся произведениям искусства ХХ века, представляющим такие направления как поп-арт, минимализм, абстрактный экспрессионизм и концептуализм.
    Картину Модильяни Лежащая обнаженная продали за более чем $170 млн
    Картина "Лежащая обнаженная" Модильяни вошла в тройку самых дорогих в мире 
    10:43 10.11.2015
    542
    Картина "Лежащая обнаженная" итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни продана за 170,4 миллиона долларов в ходе торгов аукционного дома Christie's в Нью-Йорке.
    Художник Амадео Модильяни
    Картину Модильяни "Лежащая обнаженная" продали за более чем $170 млн
    03:59 10.11.2015
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    На картине "Лежащая обнаженная", написанной в 1917-1918 годах, изображена женщина на красном диване с синей подушкой. Оценочная стоимость картины составляла 100 миллионов долларов.
    Полет на реактивном ранце в США. Видео
    Полет на реактивном ранце в США 
    01:35 10.11.2015
    568
    Ранец JB-9 представлен компанией JetPack Aviation. В будущем команда проекта намерена найти коммерческое применение разработанной технологии.
    Полицейский Нью-Йорка на месте стрельбы в Манхэттене
    На месте перестрелки в Манхэттене 
    19:09 09.11.2015
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    В Нью-Йорке один человек погиб в ходе перестрелки на Манхэттене, еще двое пострадали. Конфликт произошел возле "Макдонльдса", который расположен у входа в подземку и ж/д вокзал.
    Визит главы дипломатии ЕС Федерики Могерини в Киев.
    Фотоитоги 9 ноября: Могерини в Киеве, "Джексон" после ДТП, а Ломаченко - чемпион 
    18:49 09.11.2015
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    Украина и Евросоюз констатируют сдержанный прогресс в выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил президент Петр Порошенко после встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.
    На месте стрельбы возле вокзала на Манхэттене. Видео
    На месте стрельбы возле вокзала на Манхэттене 
    15:18 09.11.2015
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    Один человек погиб, еще двое ранены в результате стрельбы рядом с Пенсильванским вокзалом на Манхэттене, сообщили в полиции Нью-Йорка. Место происшествия оцеплено.
    Аукцион. Архивное фото
    Картина молодого Пикассо La Gommeuse продана в Нью-Йорке за $67,5 млн
    05:28 06.11.2015
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    В ходе реставрационных работ в 2000 году на оборотной стороне картины был обнаружен портрет торговца произведениями искусства Пере Манаша. Произведение было куплено бизнесменом Биллом Кочем в 1984 году.
    Портрет государственного деятеля Линкольна
    Автограф Линкольна продан на аукционе в Нью-Йорке за $2,2 млн
    03:48 05.11.2015
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    Надпись из 13 строк была сделана в марте 1865 года за неделю до гибели президента Линкольна. Он процитировал часть своей инаугурационной речи и поставил подпись на сборнике автографов известных деятелей 19-го века.
    Полиция. Архивное фото
    Пожилой американец устроил смертельное ДТП на Хэллоуин в Нью-Йорке
    06:11 01.11.2015
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    Как сообщает полиция, автомобиль, за рулем которого находился 52-летний мужчина, въехал на тротуар и врезался в группу пешеходов, одетых в маскарадные костюмы.
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