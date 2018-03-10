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Не менее 24 человек пострадали во время посадки самолёта в нью-йоркском аэропорту "Ла Гуардия". Авиалайнер MD-88 компании Delta рейсом из Атланты на пробеге выкатился за пределы полосы, пробил ограждение на насыпи, его носовая часть зависла над водами залива.