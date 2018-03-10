По данным СМИ, 51-летнюю исполнительницу роли Миранды Синтию Никсон могут поддержать представители либеральных сил. В 2013 году она работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.
Согласно информации, пострадали семь работников, двое из них находились рядом с оборудованием для обслуживания путей, пятеро - в поезде, а также 26 пассажиров. Четыре человека получили серьезные ранения.
В шоу принимали участие и известные "ангелы", в том числе Адриана Лима, Бехати Принслу, Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол. Как и ожидалось, модель Лили Олдридж представила бюстгальтер стоимостью $2 млн.
Украина и Евросоюз констатируют сдержанный прогресс в выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил президент Петр Порошенко после встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.
В ходе реставрационных работ в 2000 году на оборотной стороне картины был обнаружен портрет торговца произведениями искусства Пере Манаша. Произведение было куплено бизнесменом Биллом Кочем в 1984 году.
Надпись из 13 строк была сделана в марте 1865 года за неделю до гибели президента Линкольна. Он процитировал часть своей инаугурационной речи и поставил подпись на сборнике автографов известных деятелей 19-го века.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В шоу принимали участие и известные "ангелы", в том числе Адриана Лима, Бехати Принслу, Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол. Как и ожидалось, модель Лили Олдридж представила бюстгальтер стоимостью $2 млн.
Украина и Евросоюз констатируют сдержанный прогресс в выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил президент Петр Порошенко после встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.
В Нью-Йорке на красной дорожке отметили юбилейный показ фильма "Назад в будущее". Со дня выхода фильма в прокат исполнилось 30 лет. Еще до приезда кинозвезд перед местом празднества выстроилась очередь из многочисленных фанатов фильма.
Украина сама определит свое будущее и не будет спрашивать разрешения Москвы, заявил президент Петр Порошенко, выступая на конференции в Нью-Йорке. На ГА ООН также выступили Барак Обама, Дэвид Кэмерон и другие.
В этом году один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам отмечали 24 сентября. Накануне этого дня журналист РИА Новости Украина побывал на заблокированном для грузовых машин участке дороги перед пунктом пропуска в Крым "Чонгар".
Избранный председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт официально открыл юбилейную 70-ю сессию в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке. После церемонии открытия по традиции наступила минута молчания, посвященная молитве и размышлению.
В небоскребы Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке и в здание Пентагона 11 сентября 2001 года врезались три самолета, управляемые террористами. Четвертый разбился в штате Пенсильвания.
Россия 29 июля применила право вето, заблокировав проект резолюции, представленный от лица группы стран, которые проводят расследование авиакатастрофы (Австралия, Нидерланды, Малайзия, Бельгия и Украина) по созданию международного трибунала.
Пассажирский поезд пригородного сообщения во вторник столкнулся с автомобилем и загорелся недалеко от Нью-Йорка. Столкновение произошло на железнодорожном переезде в районе Вальхалла на ветке, ведущей в Гарлем.
Президент Петр Порошенко сообщил, что переговоры с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом были посвящены обсуждению ситуации безопасности и координации действий.
После того, как Обама завершил свой тост, он подошел к столу, за которым сидели генсек ООН Пан Ги Мун и лидеры других государств, и чокнулся с большинством из них, однако проигнорировал Владимира Путина.
Достижению целей устойчивого развития прямо противоречит практика введения односторонних мер принуждения в нарушение Устава ООН, заявил глава российского МИДа на саммите ООН по глобальному развитию в Нью-Йорке.
Украинская диаспора, а также обычные американцы заполнили Таймс-сквер, Бродвей и Седьмую авеню. Большинство из них были одеты в вышиванки. Кроме того, они также держали в руках флаги Украины и исполнили Государственный гимн.
Сотни пар собрались на Таймс Сквер и воссоздали знаменитую фотографию, на которой моряк целует медсестру. Фотография 1945-го года, сделанная после объявления Японией капитуляции, стала знаковой и символизирует окончание войны.
Совет безопасности ООН на заседании в Нью-Йорке рассмотрел резолюцию касательно трибунала по Boeing, сбитому над Донецком. Слово брали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не исключает создания "суда смешанного типа" по делу о крушении малайзийского авиалайнера в Донбассе, если Россия заблокирует в СБ ООН инициативу создания международного трибунала.
Под стенами здания ООН в Нью-Йорке прошел перформанс в поддержку Украины. Видео появилось в сети 24 марта, на его кадрах "КОТармия", детище местного художника Вальдемара Клюзко, призывает поддержать Украину.
Не менее 24 человек пострадали во время посадки самолёта в нью-йоркском аэропорту "Ла Гуардия". Авиалайнер MD-88 компании Delta рейсом из Атланты на пробеге выкатился за пределы полосы, пробил ограждение на насыпи, его носовая часть зависла над водами залива.
По меньшей мере 83 человека арестованы минувшей ночью в Нью-Йорке в ходе акций протеста, вызванных решением суда присяжных не привлекать к ответственности полицейского Дэниэла Панталео, задушившего чернокожего Эрика Гарнера.
Когда мэр Нью-Йорка ди Блазио проводил экстренную конференцию по обстановке с вирусом в городе, его почти никто не слушал. Причиной послужил сурдопереводчик, переводивший слова мэра, сообщает канал Россия 24.