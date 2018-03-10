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    снег

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 83
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    Киев в плену непогоды
    Власти Киева предупреждают об опасности падения снега и сосулек с крыш
    18:41 03.03.2018
    42
    По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
    В Одессе устроили дискотеку на снегоуборочных машинах
    "Дискотека" на снегоуборочных машинах в Одессе 
    13:09 02.03.2018
    382Украина остановилась в снежных заносах
    В интернете набирает популярность видеоролик, на котором снегоуборочная техника в Одессе вкруговую чистит площадь на 5 ст. Большого Фонтана.
    Ситуация на дороге в Одессе
    Под Одессой умер охранник школы, убирая снег
    11:19 02.03.2018
    563Украина остановилась в снежных заносах
    По информации полиции, смерть охранника возле школы №7 города Черноморска наступила в результате сердечного приступа при физических нагрузках.
    Снегопад в Одессе
    Снегопады и метели. ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
    09:47 02.03.2018
    339
    По данным Гидрометцентра, 3 марта в результате перемещения активного циклона в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег и метели.
    Самые смелые на свете китайские снегоочистители. Видео
    Самые смелые на свете китайские снегоочистители 
    12:00 31.01.2018
    416
    Китайские снегоочистители бросают вызов смерти, чтобы сохранить пригодной для туристов горную туристическую тропу над пропастью. Каждое утро после обильного снегопада они поднимаются и монотонно совершают свою работу.
    Черкассы без воды
    Черкассы в плену желтого снега - спецкор
    17:40 19.01.2018
    1043Украина остановилась в снежных заносах
    Журналист черкасского интернет-издания "Обо всем" Александр Рыбалка сообщил, что коммунальные службы города работают по 16 часов, но все равно не успевают ликвидировать последствия непогоды.
    В Одессе затопило улицы
    В Одессе люди на улицах стоят по колено в ледяной воде — спецкор
    16:07 19.01.2018
    943Украина остановилась в снежных заносах
    В отличие от Одессы, в области к снегопаду еще добавилась сильная метель, и в результате многие районы обесточены, сообщил спецкор.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Хозяйке на заметку: как избежать обморожения?
    12:52 18.01.2018
    110Украина остановилась в снежных заносах
    Спортивный журналист Валентин Щербачев отметил, что зимой необходимо отказываться от больших доз алкоголя и минимизировать употребление кофе.
    Одесситы лепят удивительных снеговиков
    В Одессе с юмором подошли к лепке снежных баб 
    15:00 17.01.2018
    588Украина остановилась в снежных заносах
    После обильного снегопада в Одессе в скверах и во дворах домов можно встретить как традиционных снеговиков, так и настоящие скульптуры в виде обнаженных девушек и веселых животных.
    В Канаде панды беспощадно уничтожили снеговика. Видео
    В Канаде показали панд, которые ненавидят снеговиков 
    08:58 15.01.2018
    432
    Панды Эр Шун, Цзя Панап и Цзя Юйю окружили снеговика, потрогали его, погладили, потом стали разрушать фигуру, царапая ее когтями, залезая на нее и борясь друг с другом.
    В сети появились кадры собаки, катающейся на санках. Видео
    В сети произвела фурор собака, которая любит кататься на санках 
    04:33 07.01.2018
    755
    В интернете появились кадры собаки, которая умеет самостоятельно кататься на санках. Ролик опубликовала хозяйка удивительно сообразительного животного в Instagram.
    Вячеслав Потапенко
    Западные инвестиции в Украине, почему их нет?
    13:12 29.12.2017
    673Украина 2018: новые испытания
    В случае входа на рынок серьезного западного капитала украинскому бизнесу будет очень трудно конкурировать и работать по правилам, считает политолог Вячеслав Потапенко.
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    По-кличковски. В Киеве из-за снега всех... штрафуют
    18:56 20.12.2017
    2918Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Руководство Киева должно понять, что снег — проблема общая, и штрафованием предпринимателей ее не решить, заявил глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса.
    Заблокированная трасса Киев - Одесса из-за снегопада, 19 декабря 2017
    Снег сильнее власти: 10-балльные пробки по стране
    15:14 20.12.2017
    3361Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Ситуация на украинских дорогах остается напряженной: въезды в Киев и ключевые трассы заблокированы фурами. Спасатели сообщают о 7 заторах. Тем временем трасса Киев-Одесса со вчерашнего дня парализована 10-километровой пробкой.
    Уборка снега в Киеве
    Апокалипсис по-украински. Снег - не осадки, это трагедия и проблема
    18:00 12.12.2017
    1074Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Украину накрыли снегопады, и как всегда, неожиданно для властей. Снежная стихия обесточила более 500 населенных пунктов, заблокировала трассы, повалила деревья, елку, и даже остановку. Тем временем, жертвами холода уже стали три человека.
    Выставка военной техники ВС Украины
    Снег засыпал всю военную технику ВСУ во Львове 
    04:07 04.12.2017
    765Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    В воскресенье, 3 декабря, во Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошел День открытых дверей. Мероприятие было приурочено к 26-й годовщине Вооруженных сил Украины.
    Девушка пьет кофе во время снегопада в Киеве
    В начале недели синоптики ожидают сильный дождь с мокрым снегом
    04:19 27.11.2017
    159
    По информации ГСЧС, в результате осадков на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1 метров, в нижних течениях Латорицы и Боржавы вода поднимется на 1-2 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.
    В Карпаты пришла зима
    Закарпатье готовится к снежному коллапсу
    17:30 20.11.2017
    597Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Спецкор ГС из Ужгорода Екатерина Ирха сообщила, что в понедельник жители города стали свидетелями настоящей метели - снег лежал на крышах домов и автомобилей.
    Волейбольный мяч
    В Гидрометцентре сообщили, когда в Украине начнутся морозы
    19:34 29.09.2017
    2149Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По информации Укргидрометцентра, в течение октября 2017 года вероятны резкие изменения в температурном режиме, выпадение разной интенсивности осадков в сочетании с усилением ветра, отдельные ночные заморозки.
    Снег в Карпатах
    "Теплое" начало осени. В Карпатах выпал снег 
    10:43 04.09.2017
    414
    В сети опубликованы кадры первого снега в Карпатах, который выпал накануне. Также сообщалось, что в Ивано-Франковске град уничтожил урожай и повредил автомобили, жители опасаются схода селевых потоков.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    19:15 09.03.2018
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Ситуация на дороге в Одессе
    Под Одессой умер охранник школы, убирая снег
    11:19 02.03.2018
    563
    По информации полиции, смерть охранника возле школы №7 города Черноморска наступила в результате сердечного приступа при физических нагрузках.
    В Одессе устроили дискотеку на снегоуборочных машинах
    "Дискотека" на снегоуборочных машинах в Одессе 
    13:09 02.03.2018
    382
    В интернете набирает популярность видеоролик, на котором снегоуборочная техника в Одессе вкруговую чистит площадь на 5 ст. Большого Фонтана.
    Снегопад в Одессе
    Снегопады и метели. ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
    09:47 02.03.2018
    339
    По данным Гидрометцентра, 3 марта в результате перемещения активного циклона в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег и метели.
    Киев в плену непогоды
    Власти Киева предупреждают об опасности падения снега и сосулек с крыш
    18:41 03.03.2018
    42
    По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
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