По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
Китайские снегоочистители бросают вызов смерти, чтобы сохранить пригодной для туристов горную туристическую тропу над пропастью. Каждое утро после обильного снегопада они поднимаются и монотонно совершают свою работу.
Ситуация на украинских дорогах остается напряженной: въезды в Киев и ключевые трассы заблокированы фурами. Спасатели сообщают о 7 заторах. Тем временем трасса Киев-Одесса со вчерашнего дня парализована 10-километровой пробкой.
Украину накрыли снегопады, и как всегда, неожиданно для властей. Снежная стихия обесточила более 500 населенных пунктов, заблокировала трассы, повалила деревья, елку, и даже остановку. Тем временем, жертвами холода уже стали три человека.
В воскресенье, 3 декабря, во Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошел День открытых дверей. Мероприятие было приурочено к 26-й годовщине Вооруженных сил Украины.
По информации ГСЧС, в результате осадков на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1 метров, в нижних течениях Латорицы и Боржавы вода поднимется на 1-2 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.
По информации Укргидрометцентра, в течение октября 2017 года вероятны резкие изменения в температурном режиме, выпадение разной интенсивности осадков в сочетании с усилением ветра, отдельные ночные заморозки.
В сети опубликованы кадры первого снега в Карпатах, который выпал накануне. Также сообщалось, что в Ивано-Франковске град уничтожил урожай и повредил автомобили, жители опасаются схода селевых потоков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
Китайские снегоочистители бросают вызов смерти, чтобы сохранить пригодной для туристов горную туристическую тропу над пропастью. Каждое утро после обильного снегопада они поднимаются и монотонно совершают свою работу.
В воскресенье, 3 декабря, во Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошел День открытых дверей. Мероприятие было приурочено к 26-й годовщине Вооруженных сил Украины.
В Кропивницком приостановлены занятия в школах из-за неблагоприятных погодных условий. Власти призывают водителей не использовать свои транспортные средства, чтобы коммунальщики могли очистить улицы города от снега.
Городские коммунальные службы Одессы были переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях. Мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу.
Соборная площадь в Одессе всего за несколько часов превратилась в настоящую мастерскую по изготовлению снеговиков. Жители остальных районов города не отстают и делятся фотографиями своих произведений в социальных сетях.
В Киеве из-за сильных снегопадов коммунальные службы работают в усиленном режиме. Для уборки улиц и дворов задействовано 258 единиц техники "Киевавтодора" и около 300 единиц техники жилищных организаций, зеленстроевцев и тому подобное.
Как сообщило главное метеорологическое агентство Японии, первый в ноябре снег был зафиксирован в 06.15 (23.15 по Киеву) в центре Токио. Кроме этого снег выпал в городах Йокогама, Кофу, Уцуномия, Маебаси и Мито.
Трасса Н-14 "Николаев – Кировоград" усеяна ямами и в скором времени может стать абсолютно непроходимой для легковых машин. По свидетельству очевидцев, между Николаевом и селом Воссиятским "дорога растаяла вместе со снегом".
С вечера пятницы в Киеве начался сильный снегопад. В результате за ночь столицу занесло снегом, вся проезжая часть оказалась в сугробах. В ближайшие дни синоптики прогнозируют снижение температуры и ухудшение погодных условий.
Говерла – одна из самых популярных вершин в Карпатах, так как является высочайшей горой в Украине. Ее высота над уровнем моря составляет 2061 метр. Вид с горы красив в любое время года, в настоящее время вершина покрылась снегом.
Месячная норма осадков в виде снега выпала за сутки в Омске, в результате чего город встал в десятибальные пробки, губернатор региона Виктор Назаров распорядился вывести на работу все снегоуборочные машины.
В интернете в пятницу появились многочисленные фото снежных сугробов в районе Карпатских гор. По сообщению пользователей толщина снежного покрова достигает полуметра в районе горнолыжного курорта Буковель.
На западной Украине выпал первый снег в осенне-зимнем сезоне 2015 года. Снег выпал во Львове, Черновцах и Ивано-Франковске. Пользователи соцсетей опубликовали в Интернете множество фотографий первого снега.
Китайские снегоочистители бросают вызов смерти, чтобы сохранить пригодной для туристов горную туристическую тропу над пропастью. Каждое утро после обильного снегопада они поднимаются и монотонно совершают свою работу.
В сети опубликованы кадры первого снега в Карпатах, который выпал накануне. Также сообщалось, что в Ивано-Франковске град уничтожил урожай и повредил автомобили, жители опасаются схода селевых потоков.
Сильный снегопад прошел на острове Гавайи рядом с вершинами вулканов Мауна-Кеи и Мауна-Лоа. На опубликованных кадрах видно, что на горных склонах — сильная метель, из-за которой почти нулевая видимость.
Первый снег выпал в Украине. Так, пользователи соцсетей сообщают, что Львов, Черновцы и Ивано-Франковск засыпало снегом. Ранее синоптики предупреждали, что неделя на западе страны начнется с дождем и снегом.