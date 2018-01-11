наверх
11.01.201805:07
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сенатора штата Нью-Йорк обвинили в домогательствах из-за поцелуя в баре

    (обновлено: )4201
    Бывшая сотрудница сената штата Нью-Йорк Эрика Владимер утверждает, что Джеффри Клейн в 2015 году насильно ее поцеловал ее в баре во время празднования принятия бюджета штата.
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Экс-сотрудница сената американского штата Нью-Йорк Эрика Владимер обвинила члена законодательной палаты штата Джеффри Клейна в сексуальных домогательствах, сообщает газета Huffington Post.

    По словам девушки, в 2015 году, когда она работала в сенате штата, политик насильно ее поцеловал. По ее словам, инцидент произошел около бара, где они праздновали принятие бюджета штата. Владимер подчеркнула, что была ошеломлена таким поступком и не знала, как реагировать. Через месяц после случившегося женщина ушла из сената, проработав там на разных должностях около двух лет.

    Актер Кевин Спейси
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    The American Conservative: масштаб мерзостей Кевина Спейси огромен

    "Тот факт, что возникла ситуация, когда я стала терять уверенность в себе, которую я с трудом воспитала благодаря присутствию в моей жизни сильных женщин, заставил меня задуматься о том, что это место не для меня", — сказала девушка.

    Смотрите также: Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

    Согласно заявлению юриста политика, он "однозначно" отрицает выдвинутые обвинения.

    В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

    В то же время ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после серии материалов о домогательствах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших