Сенатора штата Нью-Йорк обвинили в домогательствах из-за поцелуя в баре

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Экс-сотрудница сената американского штата Нью-Йорк Эрика Владимер обвинила члена законодательной палаты штата Джеффри Клейна в сексуальных домогательствах, сообщает газета Huffington Post.

По словам девушки, в 2015 году, когда она работала в сенате штата, политик насильно ее поцеловал. По ее словам, инцидент произошел около бара, где они праздновали принятие бюджета штата. Владимер подчеркнула, что была ошеломлена таким поступком и не знала, как реагировать. Через месяц после случившегося женщина ушла из сената, проработав там на разных должностях около двух лет.

"Тот факт, что возникла ситуация, когда я стала терять уверенность в себе, которую я с трудом воспитала благодаря присутствию в моей жизни сильных женщин, заставил меня задуматься о том, что это место не для меня", — сказала девушка.

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Согласно заявлению юриста политика, он "однозначно" отрицает выдвинутые обвинения.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

В то же время ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после серии материалов о домогательствах.