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    В США белка устроила пир на кухне и напала на полицейского

    (обновлено: )99
    Патрульным полицейским пришлось несладко, когда они прибыли на вызов к жителю поселка Блэкпорт. При попытке изловить белку животное прыгнуло прямо на копа.
    Видео Youtube-канал Anna Martynova

    Белка устроила переполох в поселке Брокпорт в штате Нью-Йорк (США). Животное в поисках еды проникло на кухню дома одного из местных жителей.

    Хозяева дома застали белку, поедающую печенье, и вызвали местную полицию.

    Когда прибывший патруль попытался поймать белку, грызун бросился на полицейского. Видео-регистратор на форме офицера успел зафиксировать момент прыжка.

    После небольшой паники копам все-таки удалось изловить животное. Видео охоты на белку было позднее опубликовано на странице полицейского департамента Блэкпорта в социальных сетях.

    Напомним, в марте 2017 года во время женского марафона на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене на трассу внезапно выбежала белка прямо перед мчащимися спортсменками. Одна из биатлонисток наехала на животное.

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