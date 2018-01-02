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    Футболист "Ромы" извинился за разгульное видео на Новый год

    (обновлено: )39
    Полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" Раджа Наингголан принес всем болельщикам извинения за видео с новогодней вечеринки, на котором он употребляет алкоголь, курит и нецензурно выражается.
    L'Aquila è Roma/Youtube

    Бельгийский футболист разместил скандальное видео в своем Instagram, которое появилось в Youtube. Ожидается, что руководство "Ромы" оштрафует игрока.

    "Знаете, мне нравится веселиться с друзьями и праздновать Новый год, но тут я зашел слишком далеко. Прошу за это прощения. Конечно же, я не хотел показать отрицательный пример для кого-либо и приношу извинения за мои слова и поведение", — написал игрок.

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    Полузащитник "Ромы" ранее не скрывал, что курит, и заявлял, что не стыдится этой привычки.

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