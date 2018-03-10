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    поезда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 113
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    Столкновение поездов в США
    ТОП тем в мире: масштабная авария в США, всплеск национализма в Украине
    15:43 05.02.2018
    387
    Ведущие мировые издания обсуждают аварию поезда Amtrak в США, результаты выборов президента Кипра, а также небывалый всплеск коррупции в Украине и марш против "Национальных дружин".
    Столкновения поездов в Южной Каролине
    СМИ назвали причину масштабной катастрофы пассажирского поезда в США
    00:19 05.02.2018
    517
    По информации СМИ, участок дороги, где столкнулись поезда, контролируется компанией CSX Corporation. Сигнальные системы на участке не работали, но компания дала работникам поезда устное разрешение двигаться по выбранному пути.
    Гривны, купюры
    Резиновый бюджет. Заграничные вояжи малоимущих чиновников
    11:28 29.01.2018
    1109Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Едва ли можно найти кого-либо из украинских политиков и высокопоставленных чиновников, которые бы отказывали себе в поездках за границу. Особенно, если это отпуск или командировка, оплачиваемая принимающей стороной или средствами налогоплательщиков.
    В популярную украинскую певицу бросили камень, когда она ехала в поезде
    Известная украинская певица попала в происшествие в скоростном поезде
    21:49 25.01.2018
    1385
    По словам певицы Русланы Лыжичко, в поезд "Интерсити", в котором она ехала во Львов, бросили камень на ходу в окно. Никто не пострадал, камень упал к ней на колени, стекло вылетело на ходу наружу.
    В Одессе на вокзале мужчина попал под поезд и получил тяжелые травмы
    На ж/д вокзале Одессы парень попал под поезд и остался без ног (18+)
    16:15 20.12.2017
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    По информации "Укрзализныци", на станции Одесса-Главная 23-летний житель Ивано-Франковской области попал под электропоезд № 6251 Вапнярка - Одесса, который после высадки пассажиров на вокзале следовал в депо.
    Сход скоростного поезда с рельсов в США, 18 декабря 2017
    СМИ сообщили причины крушения поезда в США
    10:49 19.12.2017
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    Как заявила представитель Национального совета безопасности на транспорте Белла Дин-Зарр, информация о скорости поезда получена по результатам изучения устройства записи данных, которое находилось в локомотиве в хвосте состава.
    Поезд протаранил автомобиль под Киевом
    Под Киевом поезд 200 метров тащил автомобиль после столкновения
    12:38 18.12.2017
    433
    По информации СМИ, после столкновения поезд протащил автомобиль вперед около 200 метров, чудом оставшегося в живых водителя в очень тяжелом состоянии госпитализировали.
    Рельсы
    С понедельника Россия полностью переводит поезда в обход Украины
    02:53 11.12.2017
    1864...всегда идут в обход: транспорт вокруг Украины
    Железная дорога Журавка-Миллерово стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых – до 90 километров в час.
    Из-за непогоды в Испании сошел с рельсов пассажирский поезд
    Скоростной поезд сошел с рельсов в Испании из-за непогоды
    14:27 29.11.2017
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    Инцидент произошел с рейсом "Малага - Севилья". Причиной аварии были погодные условия. Из-за затопления железнодорожного пути третий вагон сошел с рельсов.
    Вагоны-трансформеры Укрзализныци
    Первый поезд "Укрзализныци" с вагонами-трансформерами вышел на маршрут
    04:10 12.11.2017
    2867
    Вагоны-трансформеры изготовлены на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Стоимость билета в вагоне класса І составляет 616,27 гривен, ІІ класса - 306,73 гривен.
    В Киеве погибла девушка, попав под поезд на переезде
    В Киеве девушка попала под поезд на переезде (18+)
    03:21 08.11.2017
    897
    По информации СМИ, девушка пыталась перебежать переезд при закрытом шлагбауме. Удар локомотива пришелся на туловище и нанес травмы не совместимые с жизнью.
    В США мужчину в инвалидном кресле в последний момент вытащили из-под поезда. Видео
    В последние секунды. В США мужчину в инвалидном кресле вытащили из-под поезда 
    04:32 16.10.2017
    139
    Несколько неравнодушных людей спасли пожилого мужчину, чья инвалидная коляска застряла на железнодорожных путях. Инцидент произошел недалеко от Кирквуд-роуд (штат Миссури) около часа дня по местному времени.
    Под Николаевом во время движения загорелся пассажирский поезд
    Под Николаевом во время движения загорелся пассажирский поезд
    03:55 08.10.2017
    213
    В результате возгорания локомотива поезда №122 Николаев – Киев никто не пострадал, обстоятельства выясняются. "Укрзализныця" попросила прощения у пассажиров за неудобства.
    Столкновение автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области РФ
    Увеличилось число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
    19:33 06.10.2017
    184
    По словам пресс-секретаря губернатора Владимирской области Риты Шляховой, один ребенок скончался, было сделано все возможное, все "верили, что он выживет".
    Поезд
    Под Житомиром полиция сняла с поезда три десятка хулиганивших пассажиров
    16:12 06.10.2017
    194
    По информации "Укрзализныци", дебоширов высадили в Коростене, прибегнув для этого к помощи дежурного по вокзалу и полицейских. В билетах нарушителей поставили соответствующие отметки.
    На платформе Киевского вокзала в Москве
    В России уточнили, когда начнут ходить пассажирские поезда в обход Украины
    16:38 03.10.2017
    1818...всегда идут в обход: транспорт вокруг Украины
    По словам представителя пресс-службы Юго-восточной железной дороги РФ, по новому участку будут курсировать поезда Москва–Кисловодск, Москва–Анапа, Москва–Новороссийск, С.-Петербург–Адлер, Москва–Адлер, Москва–Кисловодск.
    Под Киевом автомобиль попал под поезд, есть жертвы
    Под Киевом автомобиль попал под поезд, есть жертвы
    20:03 02.10.2017
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    В результате столкновения пассажир автомобиля погиб. Водителя госпитализировали в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.
    Пассажиры поезда Интерсити
    "Стоячая" поездка в поезде повышенного комфорта Hyundai. Мнение экспертов
    16:16 14.08.2017
    673Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Аналитик издания Вячеслав Коновалов считает, что пассажирам будет сложно доказать, что они ехали стоя, а юрист Юрий Шулипа заявил, что отсудить получится не только компенсацию за проезд, но и за упущенную выгоду.
    Полицейский эскорт сопровождает скорую в США. Архивное фото
    Город в США полностью эвакуируют после схода с рельсов поезда с химикатами
    22:11 02.08.2017
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    По информации представителя железнодорожной компании CSX Роба Дулитла, по меньшей мере 32 вагона поезда сошли с рельсов, из двух вагонов, перевозивших нефтяной газ и расплавленную серу, произошла утечка, возник пожар.
    Железнодорожный светофор. Архивное фото
    В Харьковской области пожилой мужчина попал под поезд
    00:50 10.07.2017
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    По информации Харьковской областной полиции, на железнодорожной станции "Краснопавловка" грузовым поездом был смертельно травмирован 80-летний местный житель.
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