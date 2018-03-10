По информации СМИ, участок дороги, где столкнулись поезда, контролируется компанией CSX Corporation. Сигнальные системы на участке не работали, но компания дала работникам поезда устное разрешение двигаться по выбранному пути.
Едва ли можно найти кого-либо из украинских политиков и высокопоставленных чиновников, которые бы отказывали себе в поездках за границу. Особенно, если это отпуск или командировка, оплачиваемая принимающей стороной или средствами налогоплательщиков.
По информации "Укрзализныци", на станции Одесса-Главная 23-летний житель Ивано-Франковской области попал под электропоезд № 6251 Вапнярка - Одесса, который после высадки пассажиров на вокзале следовал в депо.
Как заявила представитель Национального совета безопасности на транспорте Белла Дин-Зарр, информация о скорости поезда получена по результатам изучения устройства записи данных, которое находилось в локомотиве в хвосте состава.
Железная дорога Журавка-Миллерово стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых – до 90 километров в час.
Несколько неравнодушных людей спасли пожилого мужчину, чья инвалидная коляска застряла на железнодорожных путях. Инцидент произошел недалеко от Кирквуд-роуд (штат Миссури) около часа дня по местному времени.
По словам представителя пресс-службы Юго-восточной железной дороги РФ, по новому участку будут курсировать поезда Москва–Кисловодск, Москва–Анапа, Москва–Новороссийск, С.-Петербург–Адлер, Москва–Адлер, Москва–Кисловодск.
Аналитик издания Вячеслав Коновалов считает, что пассажирам будет сложно доказать, что они ехали стоя, а юрист Юрий Шулипа заявил, что отсудить получится не только компенсацию за проезд, но и за упущенную выгоду.
По информации представителя железнодорожной компании CSX Роба Дулитла, по меньшей мере 32 вагона поезда сошли с рельсов, из двух вагонов, перевозивших нефтяной газ и расплавленную серу, произошла утечка, возник пожар.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".