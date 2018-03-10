В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
Шесть человек пострадали при ЧП в английском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили представители больниц города. Вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий.
По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
Шесть человек пострадали при ЧП в английском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили представители больниц города. Вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий.
В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
Шесть человек пострадали при ЧП в английском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили представители больниц города. Вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий.
Пресс-центр штаба АТО опубликовал фотографии последствий обстрела Марьинки, в результате которого получили ранения двое мирных жителей. В настоящее время в Марьинке и Красногоровке работают наблюдательные группы украинской стороны СЦКК.
Зона наводнения растянулась на тысячу километров. Стихийное бедствие также оставило без электричества более 100 тысяч домов. Власти страны опасаются, что еще больше людей могут стать жертвами наводнения, так как вода продолжает прибывать.
Пассажир, сидевший слева от водителя, получил смертельные травмы, и скончался на месте аварии. Бойцы аварийно-спасательного отряда с помощью специнструмента разрезали кузов авто и передали тело медикам.
Акция оппозиции под названием "Штурм Венесуэлы" была начата оппозицией после решения судов о приостановке процедуры сбора подписей за проведение референдума о прекращении полномочий президента Николаса Мадуро.
Два человека погибли, более 25 госпитализированы в результате сильного землетрясения в тайваньском городе Тайнань. Из наиболее сильно разрушенного 17-этажного здания в городе Тайнань, в котором могут находиться около 250 человек, спасатели уже освободили 120 человек.
В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
Шесть человек пострадали при ЧП в английском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили представители больниц города. Вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий.
Правоохранители начали проверку после массового ДТП с участием 30 автомобилей в Воронежской области, сообщается на сайте МВД РФ по региону. Уточняется, что в результате ДТП четыре человека пострадали, они доставлены в медицинское учреждение.
Инцидент произошел в субботу около полудня в центре Сургута. Местный житель напал на прохожих с ножом, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, которым пришлось открыть огонь на поражение.
В ночь со вторника на среду, 16 августа, под Николаевом произошло обрушение конструкции Константиновского элеватора. Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, работницу элеватора, зажало конструкциями диспетчерского пункта.
По уточненным данным, при взрыве в жилом доме в Голосеевском районе Киева пострадали шесть человек. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в оперативной информации по состоянию на 21.00, в результате взрыва пострадали 6 человек.
От 15 до 20 человек пострадали в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту. Кроме того, стало известно о нападении неизвестного с ножом в ресторане Tito's рядом со станцией лондонского метро London Bridge.
Врачи больницы Самитивет Синаккарин в Бангкоке успешно прооперировали в понедельник пятерых россиян, пассажиров рейса "Аэрофлота" Москва – Бангкок, получивших травмы в результате сильной турбулентности, еще три операции назначены на утро вторника.
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва, который произошел в субботу на карнавале в пригороде Парижа. Взрыв в коммуне Вильпент раздался около 18.30 в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.
По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.
В Киеве на улице Щербакова, в районе Интернациональной площади маршрутка №437 зацепила на остановке двоих пешеходов — мужчину и пожилую женщину. После этого врезалась в столб. По словам очевидцев, водитель проехал на "красный свет".
Боевики, базирующиеся в восточной части Алеппо, подвергли обстрелу жилые кварталы города, пострадали семь человек. Под ракетный огонь боевиков попал район Эль-Хамдания, территория которого находится под контролем правительственных сил, а также район Новый Алеппо.
Пo данным Департамента пo кoнтрoлю за загрязнением oкружающей среды, индекс качества вoздуха в индийскoй стoлице сooтветствует пoказателю "тяжелая степень загрязнения". Этoму спoсoбствует безветренная пoгoда, устанoвившаяся в региoне.
Инцидент произошел в 4.36 утра воскресенья в 1-м Осеннем переулке. В МЧС РФ ранее сообщали, что пострадали десять человек, в том числе ребенок. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал о трех погибших.
Полиция эвакуирует людей из домов и заведений в районе площади Октогон в Будапеште, где в ночь на воскресенье прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе сотрудник полиции.
Взрыв произошел примерно в 8:30 вечера на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. Полиция подтверждает ранение нескольких человек при взрыве на Манхэттене, написал в Twitter представитель полиции Нью-Йорка Джей Питер Дональд.
В Йемене боле 20 человек погибли в результате авиаударов "аравийской коалиции". Самолёты совершили рейд в районе Архаб к северу от Саны. Сообщалось, что лётчики охотились за ракетными пусковыми установками; за одну из них пилоты приняли буровую водяную вышку.
В центре Киева произошло частичное обрушение старого здания. В самом начале Андреевского спуска по адресу Контрактовая площадь, 12, где располагается Дом детского творчества, от здания внезапно отвалилась верхняя часть карниза.
В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
Шесть человек пострадали при ЧП в английском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили представители больниц города. Вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий.