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    пострадавшие

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Пожар в шахте Запорожского железорудного комбината. Видео
    В Запорожской области на шахте произошло возгорание, есть пострадавшие 
    20:14 08.03.2018
    377
    В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
    В результате аварии полицейского авто и эвакуатора в Киеве пострадали двое
    В Киеве полицейское авто влетело в эвакуатор
    08:46 05.03.2018
    385
    По информации СМИ, произошло ночное ДТП с участием полиции в Киеве на Бальзака 61, на пустой дороге в 3 часа ночи патрульный Prius не тормозя врезался в эвакуатор.
    На месте взрыва в Донецке. Видео
    В сети появились первые кадры с места взрыва в центре Донецка 
    15:16 03.03.2018
    4068Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Взрыв прогремел в центре Донецка, по предварительным данным, пострадал один человек, повреждения получили несколько автомобилей, сообщает корреспондент РИА Новости.
    В сети появилось новое видео с места взрыва и пожара в Лестере. Видео
    В сети появилось новое видео с места взрыва и пожара в Лестере 
    05:40 26.02.2018
    246
    Шесть человек пострадали при ЧП в английском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили представители больниц города. Вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий.
    Полиция Лондона. Архивное фото
    Медики сообщили о пострадавших в "критическом состоянии" после взрыва в Лестере
    00:58 26.02.2018
    259
    По информации полиции, на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт, и попросила воздержаться от спекуляций на эту тему.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Обострение в зоне АТО. ВСУ сообщили о погибшем и раненых на Донбассе
    08:12 22.02.2018
    301Донбасс: новое перемирие
    По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
    В Сумах мажор сбил 16-летнюю девушку, родственники собирают митинг
    В Сумах директор колонии сбил девушку, пострадавшая в коме
    04:24 11.02.2018
    625
    По информации прокуратуры, подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следствие уже подготовило ходатайство о его мере пресечения - в виде содержания под стражей.
    В Киеве посетители стрип-клуба устроили стрельбу
    В Киеве, как на Диком Западе. Посетители стрип-клуба постреляли друг в друга
    11:02 24.01.2018
    529Криминальные войны в Украине
    Как выяснили прибывшие на место происшествия полицейские, стрельба началась после ссоры нескольких посетителей стрип-клуба. В результате пострадали трое мужчин.
    Донецк с высоты птичьего полета
    В Донецке взорвался боеприпас, есть пострадавшие
    09:07 24.01.2018
    821
    По информации МЧС ДНР, в Ленинском районе Донецка по улице Физкультурная произошел взрыв взрывоопасного предмета, в результате происшествия пострадал парень 1997 года рождения.
    Сотрудники Красного Креста возле Рады
    Красный Крест сообщил о десятках пострадавших во время столкновений у Рады
    16:43 16.01.2018
    711Зачистка палаточного городка под Радой
    По информации пресс-службы Красного Креста в Украине, было около 20 пострадавших от слезоточивого газа, волонтеры промывали им глаза термальной водой.
    Любовь Махаринец. Архивное фото
    Трагедия в Днепре. В сети появились фото пострадавшей, облитой кислотой (18+)
    11:37 11.01.2018
    1568Криминальные войны в Украине
    По информации мужа пострадавшей, Любовь Махаринец чувствует себя намного лучше, и ее жизни больше не угрожает опасность, "лицо ее обрабатывается пиявками с успехом за гранью воображения".
    Сухогруз CF CRYSTAL
    Два крупных судна столкнулись в Китае, несколько десятков моряков пропали
    06:50 07.01.2018
    550
    По информации СМИ, инцидент произошёл в 20:00 (14:00 по Киеву) в субботу 6 января. Нефтяной танкер Sanchi под панамским флагом столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у побережья реки Янцзы.
    На Францию обрушился шторм Элеонор
    В Франции число пострадавших от урагана "Элеанор" увеличилось в разы
    22:43 03.01.2018
    551Суперштормы накрыли Европу
    По информации МВД Франции, один горнолыжник погиб в департаменте Верхняя Савойя, четыре других человека получили тяжёлые ранение, ещё 22 - легкие.
    На Францию обрушился шторм Элеонор
    Во Франции сообщили о первых жертвах и пострадавших урагана
    20:20 03.01.2018
    173Суперштормы накрыли Европу
    По информации СМИ, в департаменте Верхняя Савойя на лыжника упало дерево, в результате чего он скончался. От урагана пострадали еще 15 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.
    Американец рухнул лицом в пол прямо во время свадебной церемонии. Видео
    Американец рухнул лицом в пол прямо во время свадебной церемонии 
    05:30 31.12.2017
    301
    В интернете широкую популярность приобрело видео, на котором один из гостей на свадьбе в США неожиданно падает на пол во время проповеди священника.
    Скорая помощь в РФ
    Появились первые подробности стрельбы в Москве
    23:46 30.12.2017
    488
    По информации источника в экстренных службах Москвы, пострадавших - парня и девушку - доставили в НИИ имени Склифосовского, они находятся в тяжелом состоянии, одного из них ранили в голову.
    В центре Одессы столкнулись Мерседес и Митсубиси, есть пострадавшие
    В центре Одессы разбились два элитных авто
    07:26 29.12.2017
    372
    По информации СМИ, столкнулись "Мерседес" и "Митсубиси". Количество госпитализированных пока полиция не уточняет. Машины получили значительные повреждения.
    Автомобиль врезался с троллейбусом в Николаеве
    В Николаеве "Опель" влетел в троллейбус
    10:04 27.12.2017
    90
    По информации СМИ, в результате ДТП 25-летний водитель "Опеля" с черепно-мозговой травмой госпитализирован в больницу. Состояние его оценивается как тяжелое.
    Вид на железную дорогу. Архивное фото
    В Германии мужчина выжил после того, как его дважды переехали электрички
    08:55 27.12.2017
    107
    По информации полиции, 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказался на путях, однако машинисты электричек не заметили его.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    ВСУ сообщили о попытке срыва новогоднего перемирия
    08:16 27.12.2017
    209Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В течение прошлых суток по данным штаба АТО, ополченцы 6 раз нарушили режим тишины, вследствие обстрелов трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы, один погиб.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    На месте взрыва в Донецке. Видео
    В сети появились первые кадры с места взрыва в центре Донецка 
    15:16 03.03.2018
    4068
    Взрыв прогремел в центре Донецка, по предварительным данным, пострадал один человек, повреждения получили несколько автомобилей, сообщает корреспондент РИА Новости.
    В Сумах мажор сбил 16-летнюю девушку, родственники собирают митинг
    В Сумах директор колонии сбил девушку, пострадавшая в коме
    04:24 11.02.2018
    625
    По информации прокуратуры, подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следствие уже подготовило ходатайство о его мере пресечения - в виде содержания под стражей.
    В результате аварии полицейского авто и эвакуатора в Киеве пострадали двое
    В Киеве полицейское авто влетело в эвакуатор
    08:46 05.03.2018
    385
    По информации СМИ, произошло ночное ДТП с участием полиции в Киеве на Бальзака 61, на пустой дороге в 3 часа ночи патрульный Prius не тормозя врезался в эвакуатор.
    Пожар в шахте Запорожского железорудного комбината. Видео
    В Запорожской области на шахте произошло возгорание, есть пострадавшие 
    20:14 08.03.2018
    377
    В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Обострение в зоне АТО. ВСУ сообщили о погибшем и раненых на Донбассе
    08:12 22.02.2018
    301
    По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
    Полиция Лондона. Архивное фото
    Медики сообщили о пострадавших в "критическом состоянии" после взрыва в Лестере
    00:58 26.02.2018
    259
    По информации полиции, на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт, и попросила воздержаться от спекуляций на эту тему.
    В сети появилось новое видео с места взрыва и пожара в Лестере. Видео
    В сети появилось новое видео с места взрыва и пожара в Лестере 
    05:40 26.02.2018
    246
    Шесть человек пострадали при ЧП в английском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили представители больниц города. Вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий.
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