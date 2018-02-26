В сети появилось новое видео с места взрыва и пожара в Лестере

"Больницы Лестера могут подтвердить, что шесть человек были госпитализированы с места происшествия. Два пациента находятся в критическом состоянии, у четверых легкие ранения", — сообщили в совместном заявлении в Twitter представители трех городских медучреждений.

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Городская полиция сообщила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов. Кроме того, британская полиция заявила, что на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт. Позже медслужбы города сообщили, что четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в критическом состоянии.