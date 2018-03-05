В Киеве полицейское авто влетело в эвакуатор

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Киеве полицейский автомобиль Toyota Prius влетел в эвакуатор на ул. Бальзака. В результате аварии двое людей, водитель и пассажир Prius госпитализированы, сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

"Ночное ДТП с участием полиции в Киеве на Бальзака 61: по словам свидетелей, на пустой дороге в 3 часа ночи патрульный Приус не тормозя врезался в эвакуатор. Пострадали двое полицейских — водитель и пассажир. Не были пристегнуты. Оба были срочно госпитализированы. На месте работали 2 скорых, несколько патрулей полиции и следственно-оперативная группа. Возможно, сон за рулем… Переутомление. Ехали, говорят, около 50 — 60 км/ч", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. На проспекте Комарова столкнулись автомобили, в результате чего одно авто вылетело на обочину и проломило ограждение скоростного трамвая в районе корпуса Авиационного университета.