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    В Киеве полицейское авто влетело в эвакуатор

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    По информации СМИ, произошло ночное ДТП с участием полиции в Киеве на Бальзака 61, на пустой дороге в 3 часа ночи патрульный Prius не тормозя врезался в эвакуатор.
    В результате аварии полицейского авто и эвакуатора в Киеве пострадали двое
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Киеве полицейский автомобиль Toyota Prius влетел в эвакуатор на ул. Бальзака. В результате аварии двое людей, водитель и пассажир Prius госпитализированы, сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

    Масштабное ДТП с пострадавшими. Видео
    Видеоканал Kyiv Operativ на Youtube
    На месте массового ДТП в Киеве, где столкнулись пять авто

    "Ночное ДТП с участием полиции в Киеве на Бальзака 61: по словам свидетелей, на пустой дороге в 3 часа ночи патрульный Приус не тормозя врезался в эвакуатор. Пострадали двое полицейских — водитель и пассажир. Не были пристегнуты. Оба были срочно госпитализированы. На месте работали 2 скорых, несколько патрулей полиции и следственно-оперативная группа. Возможно, сон за рулем… Переутомление. Ехали, говорят, около 50 — 60 км/ч", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. На проспекте Комарова столкнулись автомобили, в результате чего одно авто вылетело на обочину и проломило ограждение скоростного трамвая в районе корпуса Авиационного университета.

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