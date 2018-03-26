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    Количество пострадавших в Кемерово увеличилось в разы

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (10)

    (обновлено: )10001
    По словам замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово восемьдесят два человека пострадали, в том числе 37 погибли.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Сорок пять человек пострадали в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил в ходе совещания замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов, прямую трансляцию ведет канал "Россия 24".

    В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации. Видео
    Канал RT на русском на Youtube
    В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации

    Ранее следователи сообщали о примерно 20 пострадавших.

    "Восемьдесят два человека пострадали, в том числе 37 погибли", — сказал замминистра.

    Смотрите также: Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже здания ТЦ. Там расположено несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Согласно оперативным данным, пожарные проверили два кинозала, еще до одного добраться пока не удалось из-за дыма. По информации СК РФ, при пожаре погибли 37 человек.

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