Количество пострадавших в Кемерово увеличилось в разы

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Сорок пять человек пострадали в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил в ходе совещания замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов, прямую трансляцию ведет канал "Россия 24".

Ранее следователи сообщали о примерно 20 пострадавших.

"Восемьдесят два человека пострадали, в том числе 37 погибли", — сказал замминистра.

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По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже здания ТЦ. Там расположено несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Согласно оперативным данным, пожарные проверили два кинозала, еще до одного добраться пока не удалось из-за дыма. По информации СК РФ, при пожаре погибли 37 человек.