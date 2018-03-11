В Киеве произошло двойное ДТП с участием бойцов Нацгвардии

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Киеве произошла двойная авария, в результате которой два человека попали в больницу, сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

Смотрите также: Неизвестные подожгли часовню УПЦ в Киеве

Один из пострадавших – боец Нацгвардии, который оказывал медицинскую помощь пострадавшему.

"На Набережном шоссе в Киеве автомобиль Volkswagen Passat сбил пешехода. Оказать медицинскую помощь бросились трое нацгвардийцев. Они были в жилетах. Однако одного из них сбил микроавтобус Volkswagen Transporter", — говорится в сообщении.

Первый пострадавший и боец Нацгвардии были госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Дружбы народов в Киеве произошло ДТП с участием семи автомобилей.