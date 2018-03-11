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    Киев

    В Киеве произошло двойное ДТП с участием бойцов Нацгвардии

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    По информации СМИ, на Набережном шоссе в Киеве автомобиль Volkswagen Passat сбил пешехода. Оказать медицинскую помощь бросились трое нацгвардийцев, одного из них сбил микроавтобус Volkswagen Transporter.
    Боец Нацгвардии попал под авто, когда оказывал помощь пострадавшему в Киеве
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Киеве произошла двойная авария, в результате которой два человека попали в больницу, сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

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    Один из пострадавших – боец Нацгвардии, который оказывал медицинскую помощь пострадавшему.

    "На Набережном шоссе в Киеве автомобиль Volkswagen Passat сбил пешехода. Оказать медицинскую помощь бросились трое нацгвардийцев. Они были в жилетах. Однако одного из них сбил микроавтобус Volkswagen Transporter", — говорится в сообщении.

    Первый пострадавший и боец Нацгвардии были госпитализированы в больницу.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Дружбы народов в Киеве произошло ДТП с участием семи автомобилей.

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