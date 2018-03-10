Пилоты Boeing 737 мексиканской авиакомпании Aeromexico, направлявшегося из Лос-Анджелеса в Мехико, были вынуждены прервать разгон самолета из-за лопнувших шин шасси, сообщает издание Los Angeles Times.
ехническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжает работу по расшифровке информации, зафиксированной на носителе бортового речевого самописца Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".