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    Boeing 737

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Авиакомпания Международные авиалинии Украины
    Boeing из Киева не смог совершить посадку в Одессе и вернулся обратно
    06:34 06.01.2018
    752
    Отсутствие в Одесском аэропорту нормальной светосигнальной системы не позволило экипажу совершить посадку. В итоге самолет развернулся в сторону "Борисполя".
    Международный аэропорт Лос-Анджелеса, архивное фото
    Пассажирский Boeing столкнулся с грузовиком в аэропорту Лос-Анджелеса
    03:04 21.05.2017
    68
    Столкновение произошло на полосе руления. В большой служебной машине находилось восемь человек, все они получили травмы, не представляющие угрозы жизни. Никто из пассажиров авиалайнера не пострадал.
    Boeing-737. Архивное фото
    Boeing, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, упал при посадке
    03:28 19.03.2016
    1541Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как сообщили в экстренных службах региона, падение произошло в условиях плохой видимости. Судьба пассажиров и экипажа пока остается неизвестной.
    Аэропорт Внуково
    Boeing-737 совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково
    10:41 22.02.2016
    125
    По предварительным данным, Boeing выполнял рейс Москва-Когалым. После взлета самолет находился в воздухе 24 минуты, после выработки топлива в 11.07 благополучно приземлился во Внуково.
    Молния атакует Boeing в США. Видео
    Молния "атаковала" Boeing в США 
    03:26 21.08.2015
    385
    Инцидент произошел во время подъезда авиалайнера ко взлетной полосе. Во время происшествия никто не пострадал, поскольку самолет защищен специальным покрытием.
    Самолет. Архивное фото
    Самолет Shaheen аварийно сел в пакистанском Лахоре, сломав шасси
    16:27 30.12.2014
    80
    Самолет прилетел в Лахор из Карчи. В самолете в момент происшествия находились 172 пассажира.
    Самолет
    Индонезия направила на поиски самолета Air Asia вертолеты и Boeing
    09:56 28.12.2014
    201Исчезновение самолета AirAsia
    ВВС Индонезии направили в район индонезийских островов Бангка и Белитунг к востоку от острова Суматра Boeing 737.
    Boeing
    Пилот Boeing 737 случайно сообщил диспетчеру в Вене об угоне самолета
    02:16 29.11.2014
    114
    Как отмечается, авиалайнер совершал рейс по маршруту Франкфурт - Стамбул, когда пассажиры внезапно увидели падающие с потолка кислородные маски.
    Крыло самолета компании Boeing
    Турецкий Boeing-737 повредил шасси при посадке в Новосибирске
    10:34 24.11.2014
    82
    При постановке на стоянку воздушного судна было обнаружено разрушение двух элементов левой стойки шасси.
    Шасси самолета. Архивное фото
    Пассажирский Boeing сбил буйвола в индийском аэропорту
    09:48 07.11.2014
    88
    Авиакомпания утверждает, что буйвол "был практически невидимым" в темноте.
    Шасси самолета. Архивное фото
    Взлет самолета Aeromexico был прерван в США из-за лопнувших шин шасси
    07:24 05.10.2014
    112
    Пилоты Boeing 737 мексиканской авиакомпании Aeromexico, направлявшегося из Лос-Анджелеса в Мехико, были вынуждены прервать разгон самолета из-за лопнувших шин шасси, сообщает издание Los Angeles Times.
    Авиакатастрофа в Казани
    МАК продолжает работу над расшифровкой самописца Boeing 737
    18:51 22.11.2013
    13
    ехническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжает работу по расшифровке информации, зафиксированной на носителе бортового речевого самописца Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан".
    Авиакатастрофа в Казани
    Кассета с разбившегося "Боинга" может быть непригодна к расшифровке
    17:11 20.11.2013
    16
    "Кассета получила определенные повреждения. Пригодна ли она для расшифровки, это нам скажут специалисты МАК", - сказал представитель следственного управления.
    В аэропроту Казани разбился пассажирский самолет
    Кассета речевого самописца упавшего в Казани Boeing найдена
    14:35 20.11.2013
    17Крушение самолета в Казани
    Специалисты обнаружили кассету речевого самописца упавшего в Казани Boeing, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
    Авиакатастрофа в Казани. Инфографика
    Реконструкция авиакатастрофы в Казани 
    19:51 19.11.2013
    122Крушение самолета в Казани
    В 19.25 (17.25 по киевскому времени) самолет Boeing 737 500 (авиакомпания "Татарстан"), выполнявший рейс №363 из Москвы в Казань, взорвался при посадке.
    Здание Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы в Казани
    Судмедэксперты исследовали более 100 фрагментов тел погибших в Казани
    13:46 19.11.2013
    22Крушение самолета в Казани
    Останки погибших продолжают поступать в бюро судмедэкспертизы. Идентификацией занимаются 56 судмедэкспертов, в том числе трое специалистов Российского центра судмедэкспертизы.
    Авиакатастрофа в Казани
    Один из "черных ящиков" рухнувшего в Казани самолета оказался пустым
    13:31 19.11.2013
    12Крушение самолета в Казани
    Пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, в воскресенье разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров.
    Авиакатастрофа в Казани
    Эксперты США прибудут в РФ для участия в расследовании падения Boeing
    22:00 18.11.2013
    6
    "Наша команда, которая поможет российским следователям, прибудет завтра по местному времени", - сказал представитель NTSB по связям с общественностью Эрик Вейсс.
    Жители Казани несут цветы в память о погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737
    Консульство работает над компенсацией семье погибшей в Казани украинки
    18:25 18.11.2013
    27Крушение самолета в Казани
    Генеральное консульство Украины в Нижнем Новгороде прорабатывает вопрос получения семьей погибшей в Казани украинки компенсационных и страховых выплат.
    Авиакатастрофа в Казани
    Среди версий авиакатастрофы в Казани - ошибка пилота и неисправность
    19:53 17.11.2013
    5Крушение самолета в Казани
    Следствие рассматривает все версии крушения самолета в Казани, в том числе ошибку пилотирования, погодные условия и технеисправность, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
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