В Киеве ранили сотрудника СБУ. Объявлен "Перехват", ищут банду кавказцев

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В четверг в Дарницком районе Киева неизвестные кавказской внешности ранили работника Службы безопасности Украины, сообщили в полиции Киева.

По информации полиции, на парковку по улице Вешняковской прибыла комиссия для проведения замера паркомест, — в нее вошли работники государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, "Киевпарктранссервиса" и оперативник СБУ. Между ними и неизвестными лицами завязался конфликт, в ходе которого раздался звук, похожий на выстрел.

В 13:35 на место вызвали полицию, которая нашла двух раненых мужчин, — у одного ушибы различных частей тела, а у второго, — ранение ноги.

Как сообщил нардеп Игорь Мосийчук, правоохранители объявили план "Перехват", — из-за ранения сотрудника СБУ стали разыскивать автомобиль Toyota или Hyundai, белый с черными вставками, внутри которого находятся 4-5 человек кавказской внешности.

Полиция Киева В Киеве на автостоянке в результате конфликта ранен сотрудник СБУ

"За последние несколько дней это не первое преступление совершенное кавказскими группировками в столице. Возможно, ранение работника СБУ заставит спецслужбы взяться за кадыровцев и другую уголовно-террористическую сволочь, которая свободно делает свои черные дела в нашей воюющей стране!", — написал политик.

Ранее Шевченковской районный суд Киева избрал двоим подозреваемым в нападении на нардепа Мустафу Найема меру пресечения в виде ночного домашнего ареста: под стражей оказались Ахмед-Абубакарович Саитов и Умолт Русланович Темербулатов. Еще один подозреваемый — гражданин РФ Саитов Магомед-Салих Арбуевич — был взят под круглосуточный домашний арест.