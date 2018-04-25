Жуткое ДТП в Кривом Роге. Спустя неделю растет число жертв

Фото 1tv.kr.ua

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В среду в больнице Кривого Рога скончался еще один пострадавший в жуткой аварии пассажир маршрутки, сообщает Первый городской.

Десятой жертвой смертельного ДТП, которое произошло 17 апреля в Кривом Роге, стал 60-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии.

Утром 25 апреля его сердце не выдержало. Мужчина был госпитализирован с места аварии с травмами головы и шоком второй степени.

На данный момент в крайне тяжелом состоянии остаются еще двое пострадавших.

Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". Ранее сообщалось, что в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более десяти пострадали.

Смотрите также: Жуткая авария в Кривом Роге. Подозреваемому 67 лет, он болен раком

Спустя несколько дней после резонансной аварии неизвестный опубликовал шокирующие кадры первых минут после столкновения в Кривом Роге. По данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.