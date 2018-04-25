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    Жуткое ДТП в Кривом Роге. Спустя неделю растет число жертв

    Тема:

    Масштабное ДТП в Кривом Роге (34)

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    Десятой жертвой смертельного ДТП в Кривом Роге стал 60-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии. Утром 25 апреля его сердце не выдержало.
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 1tv.kr.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В среду в больнице Кривого Рога скончался еще один пострадавший в жуткой аварии пассажир маршрутки, сообщает Первый городской.

    Момент столкновения автомобиля, маршрутки и автобуса в Кривом Роге
    Видео "Первый Криворожский"
    Опубликовано единственное видео момента смертельного ДТП в Кривом Роге

    Десятой жертвой смертельного ДТП, которое произошло 17 апреля в Кривом Роге, стал 60-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии.

    Утром 25 апреля его сердце не выдержало. Мужчина был госпитализирован с места аварии с травмами головы и шоком второй степени.

    На данный момент в крайне тяжелом состоянии остаются еще двое пострадавших.

    Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". Ранее сообщалось, что в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более десяти пострадали.

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    Спустя несколько дней после резонансной аварии неизвестный опубликовал шокирующие кадры первых минут после столкновения в Кривом Роге. По данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

    Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.

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