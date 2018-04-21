СМИ опубликовали первый допрос водителя Mazda на месте ДТП в Кривом Роге

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Стали новые подробности ДТП в Кривом Роге, которое поразило всю страну. СМИ опубликовали уникальные кадры первого допроса водителя Mazda Александра Волкова.

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На снятых кадрах полицейские разговаривают с мужчиной, который признает, что ехал на мигающий желтый сигнал светофора. Камера поворачивается – и через несколько метров можно увидеть разбитую маршрутку.

Также на видео есть точное время, когда шел допрос – это буквально пять минут после катастрофы.

"Я ехал отсюда, посмотрел, желтый свет мигает, но я ее не видел", — говорит на видео человек, передает ТСН. Самого водителя суд накануне решил арестовать на два месяца, но Волкова до сих пор не перевезли в следственный изолятор, поскольку на это не дали согласия врачи, ссылаясь на состояние здоровья онкобольного водителя. Его под конвоем держат в больнице.

Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более десяти пострадали.

Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал.