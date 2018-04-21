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    СМИ опубликовали первый допрос водителя Mazda на месте ДТП в Кривом Роге

    Тема:

    Масштабное ДТП в Кривом Роге (31)

    (обновлено: )89
    На снятых кадрах полицейские разговаривают с мужчиной, который признает, что ехал на мигающий желтый сигнал светофора. Камера поворачивается – и через несколько метров можно увидеть разбитую маршрутку.
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    1kr.ua

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Стали новые подробности ДТП в Кривом Роге, которое поразило всю страну. СМИ опубликовали уникальные кадры первого допроса водителя Mazda Александра Волкова.

    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    1kr.ua
    Жуткая авария в Кривом Роге. Подозреваемому 67 лет, он болен раком

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    На снятых кадрах полицейские разговаривают с мужчиной, который признает, что ехал на мигающий желтый сигнал светофора. Камера поворачивается – и через несколько метров можно увидеть разбитую маршрутку.

    Также на видео есть точное время, когда шел допрос – это буквально пять минут после катастрофы.

    "Я ехал отсюда, посмотрел, желтый свет мигает, но я ее не видел", — говорит на видео человек, передает ТСН. Самого водителя суд накануне решил арестовать на два месяца, но Волкова до сих пор не перевезли в следственный изолятор, поскольку на это не дали согласия врачи, ссылаясь на состояние здоровья онкобольного водителя. Его под конвоем держат в больнице.

    Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более десяти пострадали.

    Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал.

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