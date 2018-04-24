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    Опубликовано единственное видео момента смертельного ДТП в Кривом Роге

    Тема:

    Масштабное ДТП в Кривом Роге (33)

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    Свежие кадры с места резонансной аварии в Кривом Роге были опубликованы местными СМИ. Запись с камеры видеонаблюдения передали телеканалам представители потерпевшей стороны.
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    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Потерпевшие при масштабном ДТП в Кривом Роге передали в СМИ единственное на данный момент видео, на котором запечатлен момент столкновения легкового автомобиля, маршрутки и автобуса.

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    Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более десяти пострадали.

    На новых кадрах с места происшествия виден автомобиль Mazda, который движется к перекрестку, где мигает желтый сигнал светофора. После проезда перекрестка легковушка врезалась в маршрутку, а та отлетела под колеса автобусу.

    Напомним, спустя несколько дней после резонансной аварии неизвестный опубликовал шокирующие кадры первых минут после столкновения в Кривом Роге. По данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

    Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.

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